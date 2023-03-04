https://ria.ru/20230304/dtp-1855835421.html

В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП

В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП - РИА Новости, 04.03.2023

В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП

Автомобиль опрокинулся в кювет с талыми водами в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли женщина-водитель и ее ребенок, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:15

2023-03-04T14:15

2023-03-04T14:15

происшествия

саратовская область

марксовский район

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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в кювет с талыми водами в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли женщина-водитель и ее ребенок, сообщили в правоохранительных органах региона. "По предварительным данным, в 10.45 (9.45 мск) на 21 километре автодороги Маркс - Липовка - поселок Тельмана вблизи поселка Водопьяновка водитель-женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Renault Fluence, в пути следования допустила съезд с дороги. В результате ДТП водитель и пассажир 2018 года рождения погибли", - сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД. Прокуратура области в своем телеграм-канале отмечает, что, предварительно, водитель не справилась с управлением на мокрой заснеженной трассе, в результате чего машина опрокинулась в кювет, заполненный талыми водами. Марксовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП. Министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале уточняет, что в машине ехала семья - отец, мать и мальчик пяти лет. "Мать утонула, смерть до приезда скорой медицинской помощи. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии скорой медицинской помощи напрямую в реанимацию, смерть в течение 20 минут", - написал он. Региональное управление СК РФ сообщило, что начало по факту ДТП процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230304/dtp-1855833462.html

саратовская область

марксовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, марксовский район