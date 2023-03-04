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В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП - РИА Новости, 04.03.2023
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14:15 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/dtp-1855835421.html
В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП
В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП - РИА Новости, 04.03.2023
В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП
Автомобиль опрокинулся в кювет с талыми водами в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли женщина-водитель и ее ребенок, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:15
2023-03-04T14:15
происшествия
саратовская область
марксовский район
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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в кювет с талыми водами в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли женщина-водитель и ее ребенок, сообщили в правоохранительных органах региона. "По предварительным данным, в 10.45 (9.45 мск) на 21 километре автодороги Маркс - Липовка - поселок Тельмана вблизи поселка Водопьяновка водитель-женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Renault Fluence, в пути следования допустила съезд с дороги. В результате ДТП водитель и пассажир 2018 года рождения погибли", - сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД. Прокуратура области в своем телеграм-канале отмечает, что, предварительно, водитель не справилась с управлением на мокрой заснеженной трассе, в результате чего машина опрокинулась в кювет, заполненный талыми водами. Марксовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП. Министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале уточняет, что в машине ехала семья - отец, мать и мальчик пяти лет. "Мать утонула, смерть до приезда скорой медицинской помощи. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии скорой медицинской помощи напрямую в реанимацию, смерть в течение 20 минут", - написал он. Региональное управление СК РФ сообщило, что начало по факту ДТП процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230304/dtp-1855833462.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, марксовский район
Происшествия, Саратовская область, Марксовский район
В Саратовской области мать с ребенком погибли в ДТП

Мать с ребенком погибли в ДТП с машиной, вылетевшей в кювет с талыми водами под Саратовом

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramДТП около села Бородаевка в Саратовской области
ДТП около села Бородаевка в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
ДТП около села Бородаевка в Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в кювет с талыми водами в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли женщина-водитель и ее ребенок, сообщили в правоохранительных органах региона.
"По предварительным данным, в 10.45 (9.45 мск) на 21 километре автодороги Маркс - Липовка - поселок Тельмана вблизи поселка Водопьяновка водитель-женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Renault Fluence, в пути следования допустила съезд с дороги. В результате ДТП водитель и пассажир 2018 года рождения погибли", - сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Прокуратура области в своем телеграм-канале отмечает, что, предварительно, водитель не справилась с управлением на мокрой заснеженной трассе, в результате чего машина опрокинулась в кювет, заполненный талыми водами. Марксовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП.
Министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале уточняет, что в машине ехала семья - отец, мать и мальчик пяти лет. "Мать утонула, смерть до приезда скорой медицинской помощи. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии скорой медицинской помощи напрямую в реанимацию, смерть в течение 20 минут", - написал он.
Региональное управление СК РФ сообщило, что начало по факту ДТП процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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ПроисшествияСаратовская областьМарксовский район
 
 
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