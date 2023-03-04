https://ria.ru/20230304/dtp-1855827339.html

В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб

В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 04.03.2023

В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:06

2023-03-04T13:06

2023-03-04T13:06

происшествия

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ. По предварительным данным, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша – Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. "В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 16 человек пострадали. Были госпитализированы в медицинское учреждение", - информирует полиция. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции и аппарата УМВД России по Псковской области.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

псковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, псковская область