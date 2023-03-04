https://ria.ru/20230304/dtp-1855827339.html
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 04.03.2023
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:06
2023-03-04T13:06
2023-03-04T13:06
происшествия
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ. По предварительным данным, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша – Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. "В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 16 человек пострадали. Были госпитализированы в медицинское учреждение", - информирует полиция. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции и аппарата УМВД России по Псковской области.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область
Происшествия, Псковская область
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с автобусом у поселка Усвяты в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ.
По предварительным данным, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша – Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ.
"В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 16 человек пострадали. Были госпитализированы в медицинское учреждение", - информирует полиция.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции и аппарата УМВД России по Псковской области.
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