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В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 04.03.2023
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13:06 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/dtp-1855827339.html
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 04.03.2023
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:06
2023-03-04T13:06
происшествия
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ. По предварительным данным, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша – Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. "В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 16 человек пострадали. Были госпитализированы в медицинское учреждение", - информирует полиция. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции и аппарата УМВД России по Псковской области.
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происшествия, псковская область
Происшествия, Псковская область
В Псковской области автобус попал в ДТП, один человек погиб

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с автобусом у поселка Усвяты в Псковской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, сообщило региональное управление МВД РФ.
По предварительным данным, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша – Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ.
"В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 16 человек пострадали. Были госпитализированы в медицинское учреждение", - информирует полиция.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции и аппарата УМВД России по Псковской области.
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