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Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ - РИА Новости, 04.03.2023
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04:07 04.03.2023 (обновлено: 09:33 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/drg-1855790166.html
Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ
Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ - РИА Новости, 04.03.2023
Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ
Российские саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп, выходя за линию обороны в сторону РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T04:07
2023-03-04T09:33
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Российские саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп, выходя за линию обороны в сторону противника в ЛНР, рассказали РИА российские военнослужащие. "С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны. Инженерно-саперное отделения выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин", — сообщил агентству командир отделения с позывным "Борода".Он уточнил, что для этого используются противопехотные мины. По словам источника, военные поставили заграждения на случай прорыва ДРГ противника. Противник находится на расстоянии 200 метров от переднего края, заявил РИА Новости разведчик. "В данный момент мы организовываем прикрытие саперов, которые устанавливают минно-взрывные заграждения на путях вероятного подхода противника", — добавил десантник. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия
луганская народная республика
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Кадры минирования флангов позиций в ЛНР на случай прорыва диверсантов
Кадры минирования флангов позиций в ЛНР на случай прорыва диверсантов
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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ

Саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ

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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Российские саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп, выходя за линию обороны в сторону противника в ЛНР, рассказали РИА российские военнослужащие.
"С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны. Инженерно-саперное отделения выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин", — сообщил агентству командир отделения с позывным "Борода".
Он уточнил, что для этого используются противопехотные мины. По словам источника, военные поставили заграждения на случай прорыва ДРГ противника.
«

"Сейчас еще прикроем оставшийся фланг обороны дистанционным минированием в виде КПОМ-2 (Кассета КПОМ-2 предназначена для установки противопехотных минных полей из мин ПОМ-2). С помощью станков сейчас отстреляем кассеты, они вступят в работу, тоже, это получается, осколочно заградительные мины ПОМ-2 на растяжках только дистанционным способом", — рассказал сапер.

Противник находится на расстоянии 200 метров от переднего края, заявил РИА Новости разведчик.
"В данный момент мы организовываем прикрытие саперов, которые устанавливают минно-взрывные заграждения на путях вероятного подхода противника", — добавил десантник.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинВоздушно-десантные войска России
 
 
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