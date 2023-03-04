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Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ

Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ - РИА Новости, 04.03.2023

Саперы минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ

Российские саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп, выходя за линию обороны в сторону РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T04:07

2023-03-04T04:07

2023-03-04T09:33

безопасность

россия

луганская народная республика

украина

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Российские саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп, выходя за линию обороны в сторону противника в ЛНР, рассказали РИА российские военнослужащие. "С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны. Инженерно-саперное отделения выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин", — сообщил агентству командир отделения с позывным "Борода".Он уточнил, что для этого используются противопехотные мины. По словам источника, военные поставили заграждения на случай прорыва ДРГ противника. Противник находится на расстоянии 200 метров от переднего края, заявил РИА Новости разведчик. "В данный момент мы организовываем прикрытие саперов, которые устанавливают минно-взрывные заграждения на путях вероятного подхода противника", — добавил десантник. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855789184.html

россия

луганская народная республика

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Кадры минирования флангов позиций в ЛНР на случай прорыва диверсантов Кадры минирования флангов позиций в ЛНР на случай прорыва диверсантов 2023-03-04T04:07 true PT3M07S

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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин, воздушно-десантные войска россии