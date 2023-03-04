https://ria.ru/20230304/dreyven-1855871650.html

"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного

"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного - РИА Новости, 04.03.2023

"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного

Опубликованная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на заявление Владимира Путина о спецоперации показывает, насколько сильно напуганы западные страны, написал в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T18:34

2023-03-04T18:34

2023-03-04T21:39

в мире

украина

сша

россия

нато

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Опубликованная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на заявление Владимира Путина о спецоперации показывает, насколько сильно напуганы западные страны, написал в соцсети ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Так, накануне на официальной странице альянса появилось видео с нарезкой цитат российского лидера, а также главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. В ролике критикуется точка зрения Москвы на причины украинского кризиса."Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь, — создать пропаганду, чтобы удержать власть", — отметил Дрейвен.По его мнению, намерение Запада контролировать весь мир обречено на провал: "это все равно что пытаться зажать кулак, полный песка, а в итоге он просыплется сквозь пальцы".Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.

https://ria.ru/20230304/putin-1855853584.html

https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

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сша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, россия, нато, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков