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"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 04.03.2023 (обновлено: 21:39 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/dreyven-1855871650.html
"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного
"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного - РИА Новости, 04.03.2023
"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного
Опубликованная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на заявление Владимира Путина о спецоперации показывает, насколько сильно напуганы западные страны, написал в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T18:34
2023-03-04T21:39
в мире
украина
сша
россия
нато
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Опубликованная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на заявление Владимира Путина о спецоперации показывает, насколько сильно напуганы западные страны, написал в соцсети ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Так, накануне на официальной странице альянса появилось видео с нарезкой цитат российского лидера, а также главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. В ролике критикуется точка зрения Москвы на причины украинского кризиса."Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь, — создать пропаганду, чтобы удержать власть", — отметил Дрейвен.По его мнению, намерение Запада контролировать весь мир обречено на провал: "это все равно что пытаться зажать кулак, полный песка, а в итоге он просыплется сквозь пальцы".Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.
https://ria.ru/20230304/putin-1855853584.html
https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html
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в мире, украина, сша, россия, нато, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного

Ветеран ВС США Дрейвен осудил НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Опубликованная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на заявление Владимира Путина о спецоперации показывает, насколько сильно напуганы западные страны, написал в соцсети ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
Так, накануне на официальной странице альянса появилось видео с нарезкой цитат российского лидера, а также главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. В ролике критикуется точка зрения Москвы на причины украинского кризиса.
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"Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь, — создать пропаганду, чтобы удержать власть", — отметил Дрейвен.
По его мнению, намерение Запада контролировать весь мир обречено на провал: "это все равно что пытаться зажать кулак, полный песка, а в итоге он просыплется сквозь пальцы".
Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияНАТОВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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