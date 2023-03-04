"Они уже боятся". Ответ НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США Дрейвен осудил НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Опубликованная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на заявление Владимира Путина о спецоперации показывает, насколько сильно напуганы западные страны, написал в соцсети ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
Так, накануне на официальной странице альянса появилось видео с нарезкой цитат российского лидера, а также главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. В ролике критикуется точка зрения Москвы на причины украинского кризиса.
"Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь, — создать пропаганду, чтобы удержать власть", — отметил Дрейвен.
По его мнению, намерение Запада контролировать весь мир обречено на провал: "это все равно что пытаться зажать кулак, полный песка, а в итоге он просыплется сквозь пальцы".
Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.