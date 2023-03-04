https://ria.ru/20230304/donetsk-1855827497.html
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 04.03.2023
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина
Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по рынку в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:08
2023-03-04T13:08
2023-03-04T13:40
донецк
кировский район
старомихайловка
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по рынку в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В 10.40 в Кировском районе на рынке микрорайона шахты имени Абакумова по улице Дагестанской в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953 и мужчина 1964 годов рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее в субботу утром украинские войска уже совершали налет при помощи БПЛА на окрестности Кировского района Донецка. В поселке Старомихайловка при ударе БПЛА по поселковой администрации были ранены двое мужчин.
https://ria.ru/20230304/sevastopol-1855827659.html
донецк
кировский район
старомихайловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, кировский район, старомихайловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Кировский район, Старомихайловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина
Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по Кировскому району Донецка