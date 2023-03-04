Рейтинг@Mail.ru
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 04.03.2023 (обновлено: 13:40 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/donetsk-1855827497.html
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 04.03.2023
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина
Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по рынку в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:08
2023-03-04T13:40
донецк
кировский район
старомихайловка
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по рынку в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В 10.40 в Кировском районе на рынке микрорайона шахты имени Абакумова по улице Дагестанской в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953 и мужчина 1964 годов рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее в субботу утром украинские войска уже совершали налет при помощи БПЛА на окрестности Кировского района Донецка. В поселке Старомихайловка при ударе БПЛА по поселковой администрации были ранены двое мужчин.
https://ria.ru/20230304/sevastopol-1855827659.html
донецк
кировский район
старомихайловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, кировский район, старомихайловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Кировский район, Старомихайловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина

Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по рынку в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В 10.40 в Кировском районе на рынке микрорайона шахты имени Абакумова по улице Дагестанской в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953 и мужчина 1964 годов рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее в субботу утром украинские войска уже совершали налет при помощи БПЛА на окрестности Кировского района Донецка. В поселке Старомихайловка при ударе БПЛА по поселковой администрации были ранены двое мужчин.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Жителей Севастополя предупредили о тренировках сил ПВО
Вчера, 13:10
 
ДонецкКировский районСтаромихайловкаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала