https://ria.ru/20230304/donetsk-1855827497.html

При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина

При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 04.03.2023

При ударе украинского беспилотника по Донецку пострадали мужчина и женщина

Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по рынку в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:08

2023-03-04T13:08

2023-03-04T13:40

донецк

кировский район

старомихайловка

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при ударе украинского БПЛА по рынку в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В 10.40 в Кировском районе на рынке микрорайона шахты имени Абакумова по улице Дагестанской в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953 и мужчина 1964 годов рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее в субботу утром украинские войска уже совершали налет при помощи БПЛА на окрестности Кировского района Донецка. В поселке Старомихайловка при ударе БПЛА по поселковой администрации были ранены двое мужчин.

https://ria.ru/20230304/sevastopol-1855827659.html

донецк

кировский район

старомихайловка

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Екатерина Зайцева

донецк, кировский район, старомихайловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия