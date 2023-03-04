https://ria.ru/20230304/donbass-1855837472.html

Пушилин рассказал об отношении к жителям Донбасса в исторической Новороссии

Пушилин рассказал об отношении к жителям Донбасса в исторической Новороссии - РИА Новости, 04.03.2023

Пушилин рассказал об отношении к жителям Донбасса в исторической Новороссии

Жителей Донбасса никогда не воспринимали в качестве своих на территории "исторической Новороссии", сказал врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:27

2023-03-04T14:27

2023-03-04T15:17

донбасс

новороссия

украина

денис пушилин

общество

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Жителей Донбасса никогда не воспринимали в качестве своих на территории "исторической Новороссии", сказал врио главы ДНР Денис Пушилин. "Что касается исторической Новороссии, нас никогда не воспринимали своими. Мы школьниками ездили, например, … в Тернополь, в Ивано-Франковск или во Львов и там прям тебе не очень рады. А приезжаешь в Днепропетровск из Донецка, там все понятно, все свои, тебе рады. Приезжаешь в Одессу - все тоже здорово", - сказал он в документальном фильме "Новороссия", транслируемом в эфире телеканала "Россия 24". Пушилин напомнил, что создатель Украины Михаил Грушевский был идеологом того, что Украина должна быть федеративной. "Тогда бы это было нормально, тогда бы она была более жизнеспособна на какую-то длительную дистанцию", - отметил он.

https://ria.ru/20230303/donbass-1855526145.html

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Екатерина Зайцева

донбасс, новороссия, украина, денис пушилин, общество