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В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.03.2023
В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:23
2023-03-04T08:23
2023-03-04T08:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 3 марта до 00.00 4 марта, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получил ранение ещё пять мирных жителей", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба. В пятницу штаб сообщал об одном погибшем и одном раненом мирном жителе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР: пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки