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В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.03.2023

В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:23

2023-03-04T08:23

2023-03-04T08:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 3 марта до 00.00 4 марта, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получил ранение ещё пять мирных жителей", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба. В пятницу штаб сообщал об одном погибшем и одном раненом мирном жителе.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины