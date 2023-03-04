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Брянский губернатор пообещал новый дом семье мальчика Федора - РИА Новости, 04.03.2023
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16:08 04.03.2023 (обновлено: 19:12 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/dom-1855852303.html
Брянский губернатор пообещал новый дом семье мальчика Федора
Брянский губернатор пообещал новый дом семье мальчика Федора - РИА Новости, 04.03.2023
Брянский губернатор пообещал новый дом семье мальчика Федора
Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:08
2023-03-04T19:12
брянская область
климовский район
александр богомаз
владимир путин
украина
общество
жилье
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БРЯНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24". В четверг с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Губернатор региона назвал поступок Федора героическим, региональные власти уже готовят документы на награждение мальчика медалью "За отвагу". Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший", - сказал Богомаз маме ребенка во время посещения их в больнице в субботу. По словам матери, семья проживала в доме без удобств. Ранее сообщалось, что мальчик воспитывается в многодетной семье, двое старших братьев в настоящее время находятся на передовой.
https://ria.ru/20230303/terakt-1855765219.html
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брянская область, климовский район, александр богомаз, владимир путин, украина, общество, жилье
Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Владимир Путин, Украина, Общество, Жилье
Брянский губернатор пообещал новый дом семье мальчика Федора

Брянский губернатор пообещал новый дом семье пострадавшего от диверсантов мальчика Федора

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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БРЯНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.
Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".
В четверг с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение.
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Губернатор региона назвал поступок Федора героическим, региональные власти уже готовят документы на награждение мальчика медалью "За отвагу". Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
"Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший", - сказал Богомаз маме ребенка во время посещения их в больнице в субботу.
По словам матери, семья проживала в доме без удобств. Ранее сообщалось, что мальчик воспитывается в многодетной семье, двое старших братьев в настоящее время находятся на передовой.
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Брянская областьКлимовский районАлександр БогомазВладимир ПутинУкраинаОбществоЖилье
 
 
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