https://ria.ru/20230304/depozity-1855793228.html
Валютные депозиты россиян обновили минимум с 2008 года
Валютные депозиты россиян обновили минимум с 2008 года - РИА Новости, 04.03.2023
Валютные депозиты россиян обновили минимум с 2008 года
Объем валютных депозитов россиян в январе продолжил снижение — до 53,7 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:02
2023-03-04T07:02
2023-03-04T07:43
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Объем валютных депозитов россиян в январе продолжил снижение — до 53,7 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Согласно информации ЦБ, валютные депозиты населения в начале года уменьшались восьмой месяц подряд — в этот раз на 0,8 процента, или 452,3 миллиона долларов — до 53,7 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов. В прошлом январе депозиты граждан в иностранной валюте сократились на 2,4 процента, или 2,14 миллиарда долларов. При этом за весь год валютные сбережения упали на 40,1 процента, или 36,3 миллиарда долларов. Средства компаний в иностранной валюте в январе выросли на 1,2 процента, или на 1,4 миллиарда долларов — до 117,96 миллиарда долларов, оставаясь вблизи минимумов октября 2020 года.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Валютные депозиты россиян обновили минимум с 2008 года
Объем валютных депозитов россиян в январе обновил минимум с 2008 года
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Объем валютных депозитов россиян в январе продолжил снижение — до 53,7 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Согласно информации ЦБ
, валютные депозиты населения в начале года уменьшались восьмой месяц подряд — в этот раз на 0,8 процента, или 452,3 миллиона долларов — до 53,7 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.
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В прошлом январе депозиты граждан в иностранной валюте сократились на 2,4 процента, или 2,14 миллиарда долларов. При этом за весь год валютные сбережения упали на 40,1 процента, или 36,3 миллиарда долларов.
Средства компаний в иностранной валюте в январе выросли на 1,2 процента, или на 1,4 миллиарда долларов — до 117,96 миллиарда долларов, оставаясь вблизи минимумов октября 2020 года.