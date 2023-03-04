https://ria.ru/20230304/defitsit-1855896256.html

Исследование показало, когда Германия может столкнуться с дефицитом энергии

Исследование показало, когда Германия может столкнуться с дефицитом энергии - РИА Новости, 04.03.2023

Исследование показало, когда Германия может столкнуться с дефицитом энергии

Германия уже с 2025 года может столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование консалтинговой... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T21:59

2023-03-04T21:59

2023-03-04T22:01

в мире

германия

mckinsey

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18797/53/187975383_0:50:501:331_1920x0_80_0_0_0f59a69439c963bb006c3472ab3e6a8b.jpg

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Германия уже с 2025 года может столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование консалтинговой компании McKinsey. "Потребление электроэнергии растет, но надежные электростанции постепенно закрываются. Поэтому Германия вскоре уже не сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки", - отмечает издание со ссылкой на исследование. Согласно расчетам консалтинговой компании McKinsey, Германия вскоре не сможет покрывать свой спрос на электроэнергию за счет собственных ресурсов в периоды пиковых нагрузок. "Согласно этим расчетам, уже в 2025 году существует угроза дефицита предложения (электроэнергии) в размере 4 гигаватт, который к 2030 году вырастет до 30 гигаватт", - говорится в сообщении. Поясняется, что мощность в 30 гигаватт соответствует примерно 30 крупным тепловым электростанциям. Согласно расчетам компании, в 2030 году перебои в снабжении возникнут чуть менее 100 раз, причем самая долгая фаза может длиться около 21 часа. Ранее федеральное сетевое агентство Германии выпустило доклад о безопасности электроснабжения в стране, который кабмин утвердил в конце января. В отчете говорится, что электроснабжение останется надежным, несмотря на отказ от ядерной энергетики и от угля. Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале прошлого года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. В ноябре бундестаг одобрил продолжение работы трех атомных электростанций Германии "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" до 15 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html

https://ria.ru/20230208/neft-1850517941.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, mckinsey