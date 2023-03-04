https://ria.ru/20230304/defitsit-1855896256.html
Исследование показало, когда Германия может столкнуться с дефицитом энергии
Исследование показало, когда Германия может столкнуться с дефицитом энергии - РИА Новости, 04.03.2023
Исследование показало, когда Германия может столкнуться с дефицитом энергии
Германия уже с 2025 года может столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование консалтинговой... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:59
2023-03-04T21:59
2023-03-04T22:01
в мире
германия
mckinsey
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18797/53/187975383_0:50:501:331_1920x0_80_0_0_0f59a69439c963bb006c3472ab3e6a8b.jpg
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Германия уже с 2025 года может столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование консалтинговой компании McKinsey. "Потребление электроэнергии растет, но надежные электростанции постепенно закрываются. Поэтому Германия вскоре уже не сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки", - отмечает издание со ссылкой на исследование. Согласно расчетам консалтинговой компании McKinsey, Германия вскоре не сможет покрывать свой спрос на электроэнергию за счет собственных ресурсов в периоды пиковых нагрузок. "Согласно этим расчетам, уже в 2025 году существует угроза дефицита предложения (электроэнергии) в размере 4 гигаватт, который к 2030 году вырастет до 30 гигаватт", - говорится в сообщении. Поясняется, что мощность в 30 гигаватт соответствует примерно 30 крупным тепловым электростанциям. Согласно расчетам компании, в 2030 году перебои в снабжении возникнут чуть менее 100 раз, причем самая долгая фаза может длиться около 21 часа. Ранее федеральное сетевое агентство Германии выпустило доклад о безопасности электроснабжения в стране, который кабмин утвердил в конце января. В отчете говорится, что электроснабжение останется надежным, несмотря на отказ от ядерной энергетики и от угля. Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале прошлого года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. В ноябре бундестаг одобрил продолжение работы трех атомных электростанций Германии "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" до 15 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html
https://ria.ru/20230208/neft-1850517941.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18797/53/187975383_0:0:501:375_1920x0_80_0_0_fe48615e2b059c958399f60d6754c455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, mckinsey
В мире, Германия, McKinsey
Исследование показало, когда Германия может столкнуться с дефицитом энергии
Исследование McKinsey: Германия может столкнуться с дефицитом электроэнергии к 2025 году
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости.
Германия уже с 2025 года может столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag
со ссылкой на исследование консалтинговой компании McKinsey.
"Потребление электроэнергии растет, но надежные электростанции постепенно закрываются. Поэтому Германия вскоре уже не сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки", - отмечает издание со ссылкой на исследование.
В Швейцарии заявили о дефиците лекарств
Согласно расчетам консалтинговой компании McKinsey, Германия вскоре не сможет покрывать свой спрос на электроэнергию за счет собственных ресурсов в периоды пиковых нагрузок.
"Согласно этим расчетам, уже в 2025 году существует угроза дефицита предложения (электроэнергии) в размере 4 гигаватт, который к 2030 году вырастет до 30 гигаватт", - говорится в сообщении. Поясняется, что мощность в 30 гигаватт соответствует примерно 30 крупным тепловым электростанциям.
Согласно расчетам компании, в 2030 году перебои в снабжении возникнут чуть менее 100 раз, причем самая долгая фаза может длиться около 21 часа.
Ранее федеральное сетевое агентство Германии выпустило доклад о безопасности электроснабжения в стране, который кабмин утвердил в конце января. В отчете говорится, что электроснабжение останется надежным, несмотря на отказ от ядерной энергетики и от угля.
Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале прошлого года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. В ноябре бундестаг одобрил продолжение работы трех атомных электростанций Германии "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" до 15 апреля 2023 года.
Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак