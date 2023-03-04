https://ria.ru/20230304/buterbrodeks-1855816983.html

"Бутербродекс" во второй половине февраля снизился на два пункта

"Бутербродекс" во второй половине февраля снизился на два пункта - РИА Новости, 04.03.2023

"Бутербродекс" во второй половине февраля снизился на два пункта

Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине февраля снизился на РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:47

2023-03-04T11:47

2023-03-04T11:47

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россия

еда

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине февраля снизился на 2 пункта и составил 106,6 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Средний чек с 16 по 28 февраля вырос по кофе (на 6%, до 180 рублей) и сыру (на 1%, до 156 рублей). Снизился он по огурцам (на 16%, до 228 рублей), сливочному маслу (на 2%, до 130 рублей), сахару (на 2%, до 56 рублей), ветчине (на 1%, до 120 рублей). На прежнем уровне сохранился по батону (30 рублей). Таким образом, индекс снизился на 2 пункта по сравнению с первой половиной февраля и составил 106,6 пункта. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что если ранее по огурцам фиксировался рост среднего чека вследствие увеличения себестоимости сезонного урожая, то в отчетном периоде была противоположная тенденция. Также аналитики отметили рост спроса на кофе.

https://ria.ru/20230301/deflyatsiya-1855205057.html

https://ria.ru/20230217/tseny-1852593358.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, еда