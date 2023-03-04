https://ria.ru/20230304/boepripas-1855809695.html
Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника - РИА Новости, 04.03.2023
Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:36
2023-03-04T10:36
2023-03-04T10:36
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщается в телеграм-канале ведомства, налет беспилотника был зафиксирован в 09.40 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняется. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20230304/yasinovataya-1855809356.html
старомихайловка
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка к западу от Донецка
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщается в телеграм-канале ведомства, налет беспилотника был зафиксирован в 09.40 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняется.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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