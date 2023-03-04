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Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника

Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника - РИА Новости, 04.03.2023

Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:36

2023-03-04T10:36

2023-03-04T10:36

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщается в телеграм-канале ведомства, налет беспилотника был зафиксирован в 09.40 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняется. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20230304/yasinovataya-1855809356.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия