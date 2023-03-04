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Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника - РИА Новости, 04.03.2023
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10:36 04.03.2023
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Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника - РИА Новости, 04.03.2023
Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:36
2023-03-04T10:36
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщается в телеграм-канале ведомства, налет беспилотника был зафиксирован в 09.40 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняется. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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старомихайловка
донецк
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старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска атаковали Старомихайловку с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка к западу от Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на поселок Старомихайловка, к западу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщается в телеграм-канале ведомства, налет беспилотника был зафиксирован в 09.40 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняется.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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СтаромихайловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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