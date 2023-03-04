https://ria.ru/20230304/bezopasnost-1855894699.html

В НАСА рассказали о встречах США и России по мерам безопасности в космосе

В НАСА рассказали о встречах США и России по мерам безопасности в космосе - РИА Новости, 04.03.2023

В НАСА рассказали о встречах США и России по мерам безопасности в космосе

Представители космических агентств США и России проводят регулярные встречи, чтобы обсудить безопасность космических аппаратов и меры по ее поддержанию, заявил... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T21:34

2023-03-04T21:34

2023-03-04T21:35

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сша

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анна кикина

роскосмос

наса

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Представители космических агентств США и России проводят регулярные встречи, чтобы обсудить безопасность космических аппаратов и меры по ее поддержанию, заявил РИА Новости инженер НАСА Джон Пози, занимающийся подготовкой к запуску Crew Dragon. "Сообщество Международной космической станции – это партнерство с участием различных стран, включая российский "Роскосмос". Мы регулярно встречаемся, чтобы поделиться подробностями о том, что происходит с кораблями, о существующих рисках и тому подобных вещах. На этих встречах поднимаются разные вопросы", - сказал Пози. Специалист сообщил, что встречи с членами сообщества МКС проходят на регулярной основе и становятся ежедневными, особенно по мере приближения ракетных пусков. Накануне пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем Crew-6 пристыковался к МКС. В состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Полет россиянина Федяева проходит в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Изначально планировалось, что в рамках этих полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей. "Роскосмос" 1 марта сообщил, что программа расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин. Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле в составе экипажа Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 вернется домой в скором времени.

https://ria.ru/20230302/ssha-1855326293.html

https://ria.ru/20230223/general-1853914479.html

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