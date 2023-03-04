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В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная - РИА Новости, 04.03.2023
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17:21 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/baza-1855862454.html
В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная
В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная - РИА Новости, 04.03.2023
В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная
Министерство обороны Румынии опровергает слухи о секретном соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы США в дельте... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:21
2023-03-04T17:21
в мире
румыния
сша
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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергает слухи о секретном соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы США в дельте Дуная. "Мы сообщаем о фальшивой новости, которая без каких-либо реальных оснований сообщает о том, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Такая сделка никогда не обсуждалась", - сообщается на странице румынского минобороны в Facebook*. Пользователей просят проверять информацию в достоверных источниках и не поддаваться манипуляциям.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, румыния, сша, дунай (река)
В мире, Румыния, США, Дунай (река)
В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная

В Минобороны Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергает слухи о секретном соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы США в дельте Дуная.
"Мы сообщаем о фальшивой новости, которая без каких-либо реальных оснований сообщает о том, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Такая сделка никогда не обсуждалась", - сообщается на странице румынского минобороны в Facebook*.
Пользователей просят проверять информацию в достоверных источниках и не поддаваться манипуляциям.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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