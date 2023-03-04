https://ria.ru/20230304/baza-1855862454.html

В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная

В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная - РИА Новости, 04.03.2023

В Румынии опровергли слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная

Министерство обороны Румынии опровергает слухи о секретном соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы США в дельте... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:21

2023-03-04T17:21

2023-03-04T17:21

в мире

румыния

сша

дунай (река)

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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергает слухи о секретном соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы США в дельте Дуная. "Мы сообщаем о фальшивой новости, которая без каких-либо реальных оснований сообщает о том, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Такая сделка никогда не обсуждалась", - сообщается на странице румынского минобороны в Facebook*. Пользователей просят проверять информацию в достоверных источниках и не поддаваться манипуляциям.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230304/pridnestrove-1855814162.html

румыния

сша

дунай (река)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, румыния, сша, дунай (река)