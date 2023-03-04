https://ria.ru/20230304/bayden-1855897511.html

Байден не нашел, с кем поздороваться

Байден не нашел, с кем поздороваться - РИА Новости, 04.03.2023

Байден не нашел, с кем поздороваться

Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T22:19

2023-03-04T22:19

2023-03-04T22:30

в мире

сша

китай

джо байден

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание газета New York Post.Американский лидер, по всей видимости, хотел с кем-то поздороваться, но не стал. Услышав первый вопрос, он взмахнул руками и прервал беседу с прессой, не дождавшись ее начала."Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One", — пишет автор статьи.Как пишет издание, главу Белого дома спросили об отношениях с Китаем после последних заявлений Вашингтона о причинах возникновения COVID-19.Президент США, которому в ноябре этого года исполнится 81 год, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.

https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден