https://ria.ru/20230304/bayden-1855897511.html
Байден не нашел, с кем поздороваться
Байден не нашел, с кем поздороваться - РИА Новости, 04.03.2023
Байден не нашел, с кем поздороваться
Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T22:19
2023-03-04T22:19
2023-03-04T22:30
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание газета New York Post.Американский лидер, по всей видимости, хотел с кем-то поздороваться, но не стал. Услышав первый вопрос, он взмахнул руками и прервал беседу с прессой, не дождавшись ее начала."Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One", — пишет автор статьи.Как пишет издание, главу Белого дома спросили об отношениях с Китаем после последних заявлений Вашингтона о причинах возникновения COVID-19.Президент США, которому в ноябре этого года исполнится 81 год, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
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в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден не нашел, с кем поздороваться
NYP: президент США Байден не нашел, с кем поздороваться на встрече с журналистами
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание газета New York Post
.
Американский лидер, по всей видимости, хотел с кем-то поздороваться, но не стал. Услышав первый вопрос, он взмахнул руками и прервал беседу с прессой, не дождавшись ее начала.
"Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One", — пишет автор статьи.
Как пишет издание, главу Белого дома спросили об отношениях с Китаем после последних заявлений Вашингтона о причинах возникновения COVID-19.
Президент США, которому в ноябре этого года исполнится 81 год, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
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