Рейтинг@Mail.ru
Байден не нашел, с кем поздороваться - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 04.03.2023 (обновлено: 22:30 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/bayden-1855897511.html
Байден не нашел, с кем поздороваться
Байден не нашел, с кем поздороваться - РИА Новости, 04.03.2023
Байден не нашел, с кем поздороваться
Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T22:19
2023-03-04T22:30
в мире
сша
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание газета New York Post.Американский лидер, по всей видимости, хотел с кем-то поздороваться, но не стал. Услышав первый вопрос, он взмахнул руками и прервал беседу с прессой, не дождавшись ее начала."Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One", — пишет автор статьи.Как пишет издание, главу Белого дома спросили об отношениях с Китаем после последних заявлений Вашингтона о причинах возникновения COVID-19.Президент США, которому в ноябре этого года исполнится 81 год, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54cb570cb1a984973e958f784ee86e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден не нашел, с кем поздороваться

NYP: президент США Байден не нашел, с кем поздороваться на встрече с журналистами

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, но не нашел, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. На инцидент обратила внимание газета New York Post.
Американский лидер, по всей видимости, хотел с кем-то поздороваться, но не стал. Услышав первый вопрос, он взмахнул руками и прервал беседу с прессой, не дождавшись ее начала.
"Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One", — пишет автор статьи.
Как пишет издание, главу Белого дома спросили об отношениях с Китаем после последних заявлений Вашингтона о причинах возникновения COVID-19.
Президент США, которому в ноябре этого года исполнится 81 год, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
Президент США Джо Байден на партийном собрании демократов в Балтиморе
Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила
3 марта, 02:11
 
В миреСШАКитайДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала