Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 04.03.2023 (обновлено: 22:15 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/bayden-1855859197.html
В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине
В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине - РИА Новости, 04.03.2023
В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине
Президент США Джо Байден даже поездкой в Киев не смог убедить американскую общественность в том, что помощь, оказываемая Украине, оправданна, пишет New York... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:52
2023-03-04T22:15
украина
сша
киев
джо байден
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853549931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9da05741ab06b49e233dc9ce245fb.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден даже поездкой в Киев не смог убедить американскую общественность в том, что помощь, оказываемая Украине, оправданна, пишет New York Post."Результаты опроса Центра исследования общественных отношений NORC показали, что поддержка американцами "главной роли" США в конфликте упала с 32 процентов в прошлом году до 26 процентов в этом. Лишь 48 процентов американцев по-прежнему поддерживают поставки американского оружия по сравнению с 60 процентами ранее", — говорится в статье.Кроме того, число тех, кто считает, что Соединенные Штаты уже сделали слишком много, выросло с семи процентов в прошлом году до 26 процентов в минувшем феврале, отмечают авторы. Так, опрос Fox News показал, что 46 процентов опрошенных хотят установить временные рамки для помощи Киеву. А некоторые представители Республиканской партии в конгрессе выступают за ее полное прекращение.Таким образом, считают авторы, неожиданный визит Байдена в Киев в годовщину начала российско-украинского конфликта поднял моральный дух ВСУ, но ничего не сделал для американского общественного мнения.В комментариях пользователи подтвердили точку зрения издания."Когда пали башни-близнецы, людей не надо было ни в чем убеждать. Но когда президент Украины появляется на "Грэмми" и выглядит более расслабленным и отдохнувшим, чем 95 процентов представителей рабочего класса Америки, люди справедливо задаются вопросом, должны ли они тратить свои деньги. Люди устали от конфликтов и устали жить в долг. Пусть Европа сама разбирается", — написал читатель."Россия не представляет угрозы мировому порядку. Фактически вмешательство режима Байдена в конфликты, не имеющие ничего общего с национальной безопасностью Соединенных Штатов, может оказаться самой большой угрозой для мирового порядка", — отметил другой."Нет никаких объективных причин для того, чтобы ставить крест на будущем Америки ради помощи иностранной державе", — заключили пользователи.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853549931_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d115f659d5eaad15ce2faaf1223d07e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, джо байден, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, владимир зеленский, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, В мире
В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине

NYP: у Байдена не получается убедить американцев в необходимости поддерживать Украину

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден даже поездкой в Киев не смог убедить американскую общественность в том, что помощь, оказываемая Украине, оправданна, пишет New York Post.
"Результаты опроса Центра исследования общественных отношений NORC показали, что поддержка американцами "главной роли" США в конфликте упала с 32 процентов в прошлом году до 26 процентов в этом. Лишь 48 процентов американцев по-прежнему поддерживают поставки американского оружия по сравнению с 60 процентами ранее", — говорится в статье.
Кроме того, число тех, кто считает, что Соединенные Штаты уже сделали слишком много, выросло с семи процентов в прошлом году до 26 процентов в минувшем феврале, отмечают авторы. Так, опрос Fox News показал, что 46 процентов опрошенных хотят установить временные рамки для помощи Киеву. А некоторые представители Республиканской партии в конгрессе выступают за ее полное прекращение.
Таким образом, считают авторы, неожиданный визит Байдена в Киев в годовщину начала российско-украинского конфликта поднял моральный дух ВСУ, но ничего не сделал для американского общественного мнения.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина
2 марта, 23:29
В комментариях пользователи подтвердили точку зрения издания.
"Когда пали башни-близнецы, людей не надо было ни в чем убеждать. Но когда президент Украины появляется на "Грэмми" и выглядит более расслабленным и отдохнувшим, чем 95 процентов представителей рабочего класса Америки, люди справедливо задаются вопросом, должны ли они тратить свои деньги. Люди устали от конфликтов и устали жить в долг. Пусть Европа сама разбирается", — написал читатель.
"Россия не представляет угрозы мировому порядку. Фактически вмешательство режима Байдена в конфликты, не имеющие ничего общего с национальной безопасностью Соединенных Штатов, может оказаться самой большой угрозой для мирового порядка", — отметил другой.
"Нет никаких объективных причин для того, чтобы ставить крест на будущем Америки ради помощи иностранной державе", — заключили пользователи.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России
Вчера, 15:32
 
УкраинаСШАКиевДжо БайденВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала