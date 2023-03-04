https://ria.ru/20230304/bayden-1855859197.html

В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине

В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине - РИА Новости, 04.03.2023

В США рассказали о серьезном провале Байдена в плане по Украине

Президент США Джо Байден даже поездкой в Киев не смог убедить американскую общественность в том, что помощь, оказываемая Украине, оправданна, пишет New York... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T16:52

2023-03-04T16:52

2023-03-04T22:15

украина

сша

киев

джо байден

вооруженные силы украины

дмитрий кулеба

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден даже поездкой в Киев не смог убедить американскую общественность в том, что помощь, оказываемая Украине, оправданна, пишет New York Post."Результаты опроса Центра исследования общественных отношений NORC показали, что поддержка американцами "главной роли" США в конфликте упала с 32 процентов в прошлом году до 26 процентов в этом. Лишь 48 процентов американцев по-прежнему поддерживают поставки американского оружия по сравнению с 60 процентами ранее", — говорится в статье.Кроме того, число тех, кто считает, что Соединенные Штаты уже сделали слишком много, выросло с семи процентов в прошлом году до 26 процентов в минувшем феврале, отмечают авторы. Так, опрос Fox News показал, что 46 процентов опрошенных хотят установить временные рамки для помощи Киеву. А некоторые представители Республиканской партии в конгрессе выступают за ее полное прекращение.Таким образом, считают авторы, неожиданный визит Байдена в Киев в годовщину начала российско-украинского конфликта поднял моральный дух ВСУ, но ничего не сделал для американского общественного мнения.В комментариях пользователи подтвердили точку зрения издания."Когда пали башни-близнецы, людей не надо было ни в чем убеждать. Но когда президент Украины появляется на "Грэмми" и выглядит более расслабленным и отдохнувшим, чем 95 процентов представителей рабочего класса Америки, люди справедливо задаются вопросом, должны ли они тратить свои деньги. Люди устали от конфликтов и устали жить в долг. Пусть Европа сама разбирается", — написал читатель."Россия не представляет угрозы мировому порядку. Фактически вмешательство режима Байдена в конфликты, не имеющие ничего общего с национальной безопасностью Соединенных Штатов, может оказаться самой большой угрозой для мирового порядка", — отметил другой."Нет никаких объективных причин для того, чтобы ставить крест на будущем Америки ради помощи иностранной державе", — заключили пользователи.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, джо байден, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, владимир зеленский, в мире