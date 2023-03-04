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Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:50 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/bayden-1855784992.html
Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине
Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2023
Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне обсудили ход оказания Киеву военной, экономической... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:50
2023-03-04T01:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
олаф шольц
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне обсудили ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи, а также подтвердили готовность вводить ограничения против РФ "столько, сколько потребуется", заявил Белый дом. Из него следует, что лидеры двух стран подтвердили обязательство "возлагать последствия на Россию за ее агрессию столько, сколько потребуется". "Стороны также обменялись взглядами по ряду других вопросов глобальной повестки", - указали в администрации США.
https://ria.ru/20230303/bayden-1855673314.html
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в мире, россия, украина, сша, олаф шольц, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Олаф Шольц, Джо Байден
Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине

Байден и Шольц обсудили в Вашингтоне поставки военной и гуманитарной помощи Украине

© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне обсудили ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи, а также подтвердили готовность вводить ограничения против РФ "столько, сколько потребуется", заявил Белый дом.
«
"Спустя год после начала жестокого вторжения России на Украину лидеры двух стран обсудили продолжающиеся усилия по оказанию военной, гуманитарной, экономической и политической поддержки украинскому народу", - говорится в распространённом заявлении американской администрации.
Из него следует, что лидеры двух стран подтвердили обязательство "возлагать последствия на Россию за ее агрессию столько, сколько потребуется".
"Стороны также обменялись взглядами по ряду других вопросов глобальной повестки", - указали в администрации США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАОлаф ШольцДжо Байден
 
 
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