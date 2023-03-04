https://ria.ru/20230304/bayden-1855784992.html

Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине

Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2023

Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне обсудили ход оказания Киеву военной, экономической... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T01:50

2023-03-04T01:50

2023-03-04T01:50

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне обсудили ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи, а также подтвердили готовность вводить ограничения против РФ "столько, сколько потребуется", заявил Белый дом. Из него следует, что лидеры двух стран подтвердили обязательство "возлагать последствия на Россию за ее агрессию столько, сколько потребуется". "Стороны также обменялись взглядами по ряду других вопросов глобальной повестки", - указали в администрации США.

https://ria.ru/20230303/bayden-1855673314.html

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в мире, россия, украина, сша, олаф шольц, джо байден