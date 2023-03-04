https://ria.ru/20230304/asteroid-1855793702.html

Китай одобрил миссию для сбора образцов на астероиде

Китай одобрил миссию для сбора образцов на астероиде - РИА Новости, 04.03.2023

Китай одобрил миссию для сбора образцов на астероиде

Китай планирует новую космическую миссию, в рамках которой зонд "Тяньвэнь-2" соберет образцы с небольшого околоземного астероида 2016 HO3 и отправится к комете... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T07:14

2023-03-04T07:14

2023-03-04T07:16

наука

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марс

китай

земля

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай планирует новую космическую миссию, в рамках которой зонд "Тяньвэнь-2" соберет образцы с небольшого околоземного астероида 2016 HO3 и отправится к комете главного пояса 311P, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Сроки реализации миссии не уточняются, при этом сообщается, что она уже официально одобрена и включена в программу космических запусков. Ученые и разработчики полезной нагрузки 27-28 апреля этого года в городе Хэфэй проведут специальную научную конференцию, посвященную предстоящей миссии "Тяньвэнь-2". Китайское национальное космическое управление в апреле 2019 года сообщило, что готовит амбициозную миссию по изучению нового квазиспутника Земли - астероида 2016 HO3 и кометы 133P (Эльст - Писарро). В ходе одного запуска планируется совершить облет астероида, посадку на его поверхность, сбор образцов и передачу их на Землю в возвращаемом модуле. После взлета с поверхности астероида, аппарат с возвращаемым модулем максимально приблизится к Земле, модуль отсоединится и направится на Землю, а сам аппарат продолжит свое путешествие, направившись к поясу астероидов, и облетит вокруг кометы 133P. Ранее в апреле 2021 года главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров сообщил РИА Новости, что китайские коллеги пригласили российских поучаствовать в проекте научным прибором. В результате было решено установить на борт китайской автоматической станции "Чжэнхэ", которая полетит к Эльст – Писарро, прибор для исследования плазменного окружения. Лаборатория реактивного движения НАСА в 2016 году сообщила об обнаружении нового квазиспутника Земли – астероида 2016 HO3, который стал временным компаньоном нашей планеты примерно 100 лет назад и будет кружить вокруг нее еще несколько сотен лет. Астероид 2016 HO3 страдает от "террафобии" – он никогда не сближается с нашей планетой ближе, чем на 38 расстояний от Земли до Луны. Комета 133P (Эльст-Писарро) является прототипом кометы главного пояса и объектом Солнечной системы, который проявляет характеристики одновременно и кометы, и астероида. Для исследовательских космических зондов серии "Тяньвэнь" это будет уже вторая миссия. Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" для исследований Марса, состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая 2021 года осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. КНР стала первой страной в мире, кому удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также провести исследования Красной планеты с помощью марсохода.

https://ria.ru/20230303/sirius-1855513939.html

https://ria.ru/20230302/cosmos-1855110341.html

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в мире, марс, китай, земля, александра захарова, наса, технологии