https://ria.ru/20230304/arest-1855808829.html

Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали

Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали - РИА Новости, 04.03.2023

Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали

Жительницу Алтайского края, пойманную на сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:20

2023-03-04T10:20

2023-03-04T10:20

россия

украина

алтайский край

алтайский краевой суд

происшествия

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БАРНАУЛ, 4 мар - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, пойманную на сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной гражданке РФ, 1978 г.р., установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", - говорится в сообщении. В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что женщину заключили под стражу на два месяца. "Жительнице региона предъявлено обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - заявили в УФСБ. Ранее со ссылкой на УФСБ сообщалось, что женщина действовала в интересах Украины. Однако информация о том, что именно она делала, не разглашается в интересах следствия.

https://ria.ru/20230304/zaderzhanie-1855805790.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, алтайский край, алтайский краевой суд, происшествия