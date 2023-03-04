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Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали - РИА Новости, 04.03.2023
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10:20 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/arest-1855808829.html
Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали
Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали - РИА Новости, 04.03.2023
Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали
Жительницу Алтайского края, пойманную на сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:20
2023-03-04T10:20
россия
украина
алтайский край
алтайский краевой суд
происшествия
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БАРНАУЛ, 4 мар - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, пойманную на сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной гражданке РФ, 1978 г.р., установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", - говорится в сообщении. В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что женщину заключили под стражу на два месяца. "Жительнице региона предъявлено обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - заявили в УФСБ. Ранее со ссылкой на УФСБ сообщалось, что женщина действовала в интересах Украины. Однако информация о том, что именно она делала, не разглашается в интересах следствия.
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россия, украина, алтайский край, алтайский краевой суд, происшествия
Россия, Украина, Алтайский край, Алтайский краевой суд, Происшествия
Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали

Суд арестовал жительницу Алтайского края, пойманную на сотрудничестве с Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 мар - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, пойманную на сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной гражданке РФ, 1978 г.р., установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что женщину заключили под стражу на два месяца.
"Жительнице региона предъявлено обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - заявили в УФСБ.
Ранее со ссылкой на УФСБ сообщалось, что женщина действовала в интересах Украины. Однако информация о том, что именно она делала, не разглашается в интересах следствия.
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