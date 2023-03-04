https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html

Врач рассказал, как отказ от алкоголя поможет похудеть

Врач рассказал, как отказ от алкоголя поможет похудеть - РИА Новости, 04.03.2023

Врач рассказал, как отказ от алкоголя поможет похудеть

Отказ от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю поможет похудеть, так как сэкономит около 960 калорий, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:51

2023-03-04T09:51

2023-03-04T09:51

общество

алкоголь

россия

вино

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отказ от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю поможет похудеть, так как сэкономит около 960 калорий, рассказал РИА Новости директор Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Антон Масякин. "Алкоголь, с одной стороны, замедляет метаболизм, а с другой стороны – провоцирует переедание за счёт стимуляции выработки особого белка AGRP, называемого "белком ожирения". Поэтому трезвость – это ещё и сэкономленные калории: например, если отказаться от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю, вы сэкономите около 960 калорий", - рассказал Масякин. Врач отметил, что уже через неделю после отказа от алкоголя человек может заметить, что стал лучше спать. "На фоне приёма алкоголя человек обычно сразу погружается в глубокий сон, при этом страдает фаза "быстрого" сна, во время которого появляются сновидения и который очень важен для восстановления сил. В то время как в норме за ночь должно пройти шесть-семь фаз "быстрого" сна, у людей, злоупотребляющих алкоголем, таких фаз обычно бывает только одна-две", - рассказал Масякин. Он отметил, что улучшение сна поможет утром чувствовать себя бодрее и энергичнее, а в течение дня быть более продуктивным, лучше работать и решать проблемы, улучшится способность контролировать эмоции и поведение. "При употреблении алкоголя в организме происходит перераспределение жидкости, что ведёт к отёкам и головным болям. Отказ от спиртного позволит нормализовать распределение жидкости в организме, что, в свою очередь, благотворно повлияет на головной мозг. Ваше настроение и концентрация станут более стабильными, а частота головных болей уменьшится", - рассказал нарколог. По его словам, человек также не будет страдать от таких последствий обезвоживания, как снижение мотивации и повышенная утомляемость, будет больше энергии в течение дня. Врач отметил, что злоупотребление алкоголем со временем может привести к повышению уровня артериального давления. Через 3-4 недели трезвости артериальное давление начнет снижаться, что играет важное значение, поскольку поможет снизить риск возникновения проблем со здоровьем в будущем. "Исключение алкоголя из своего рациона на четыре недели также поможет улучшить работу печени. Если функция печени не слишком сильно пострадала, она может начать постепенно восстанавливаться в течение 4-8 недель", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221231/shampanskoe-1842581904.html

https://rsport.ria.ru/20221207/kak_vyvesti_lishnyuyu_vodu_iz_organizma_bystro_i_bezopasno-1836961590.html

https://ria.ru/20230131/vodka-1848556860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, алкоголь, россия, вино