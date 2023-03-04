https://ria.ru/20230304/aktsii-1855818180.html

В Сиднее и других городах Австралии прошли акции в поддержку России

В Сиднее и других городах Австралии прошли акции в поддержку России - РИА Новости, 04.03.2023

В Сиднее и других городах Австралии прошли акции в поддержку России

В Сиднее и других крупных городах Австралии состоялись акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине. Прямую трансляцию вел один из... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:59

2023-03-04T11:59

2023-03-04T13:49

в мире

австралия

сидней

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

сиднейский университет

нато

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Сиднее и других крупных городах Австралии состоялись акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине. Прямую трансляцию вел один из координаторов акции Семен Бойков.В Сиднее митингующие собрались у здания генерального консульства России. Как и прежде, они держали в руках российские флаги, портреты президента Владимира Путина, были одеты в майки с буквой Z."Остановить геноцид русского народа!", "Россия не враг! Нет войне с Россией!" — гласили некоторые из лозунгов. Демонстранты танцевали под песню Moscow популярной в 1980-х группы Boney M. В Мельбурне акция проходила на ступенях парламента штата Виктория. На нее пришли сербские байкеры, которые приносили российские флаги на Открытый чемпионат Австралии по теннису. По словам Бойкова, некоторые демонстранты держали портреты Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которого в Австралии недавно внесли в санкционный список.В какой-то момент мельбурнская полиция пыталась оттеснить людей от здания парламента, рассказал Бойков РИА Новости. "В это время старейшина казаков Австралии Александр Старцев, человек 1943 года рождения, призвал митингующих не сдаваться и полиция отступила", — сказал он. В Брисбене группа австралийцев вышла на акцию с российскими флагами, в белых и черных майках со знаками Z. В Аделаиде на демонстрацию собрались 30-35 человек. По словам одного из участников, 72-летнего Александра Козлова, в основном это были австралийцы. "Хорошо, что нас поддерживают австралийцы, для нас это очень важно", — сказал он. Доктор политэкономии Сиднейского университета Джэй Тараппел заявил РИА Новости, что вышел на митинг в Сиднее, потому что не считает НАТО оборонительным альянсом и не хочет, чтобы Австралия поддерживала его. "Мне бы хотелось, чтобы Австралия призывала разные страны к переговорам, чтобы устранить разногласия. Я хочу, чтобы Австралия разговаривала, а не занимала чью-либо сторону", — сказал ученый. По его словам, если в США для военных действий требуется одобрение конгресса, то в Австралии премьер-министр может принимать решение о направлении войск за рубеж сам, без разрешения парламента. "Если Америка захочет, она может разместить ядерное оружие на австралийской земле, и мы даже не узнаем об этом. Нам нужно смотреть на мир с австралийской точки зрения, а не с американской", — подчеркнул Тараппел. Митинги в поддержку России проходили в разных городах Австралии также 18 и 25 февраля.

https://ria.ru/20230227/milan-1854546349.html

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сидней

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Танцы с флагом РФ на фоне портретов Путина: пророссийский митинг в Сиднее Танцы с флагом РФ на фоне портретов Путина: пророссийский митинг в Сиднее 2023-03-04T11:59 true PT0M28S

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Екатерина Зайцева

в мире, австралия, сидней, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, сиднейский университет, нато, россия