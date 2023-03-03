https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855684444.html

Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя

Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя - РИА Новости, 03.03.2023

Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя

Лолита призналась, что десять лет назад ей пришлось обратиться в полицию из-за поклонника-преследователя, сообщил "Муз-ТВ". РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:39

2023-03-03T17:39

2023-03-03T17:39

шоубиз

знаменитости

звезды

лолита милявская

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лолита призналась, что десять лет назад ей пришлось обратиться в полицию из-за поклонника-преследователя, сообщил "Муз-ТВ". По словам знаменитости, она не знает артистов, которые бы не сталкивались с подобной ситуацией. "Не знаю ни одного артиста, которого кто-то не преследовал. И каждый из нас хотя бы раз обращался в полицию, менял телефон. Именно по причине психически нездоровых людей", – заключила Лолита. Ранее Юлия Савичева пожаловалась на преследовавшего ее поклонника из Турции. Она призналась, что мужчина продолжил писать ей после возвращения в Россию.

https://ria.ru/20230118/aylish-1845656468.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, звезды, лолита милявская