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Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя - РИА Новости, 03.03.2023
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Шоубиз
 
17:39 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855684444.html
Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя
Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя - РИА Новости, 03.03.2023
Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя
Лолита призналась, что десять лет назад ей пришлось обратиться в полицию из-за поклонника-преследователя, сообщил "Муз-ТВ". РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:39
2023-03-03T17:39
шоубиз
знаменитости
звезды
лолита милявская
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лолита призналась, что десять лет назад ей пришлось обратиться в полицию из-за поклонника-преследователя, сообщил "Муз-ТВ". По словам знаменитости, она не знает артистов, которые бы не сталкивались с подобной ситуацией. "Не знаю ни одного артиста, которого кто-то не преследовал. И каждый из нас хотя бы раз обращался в полицию, менял телефон. Именно по причине психически нездоровых людей", – заключила Лолита. Ранее Юлия Савичева пожаловалась на преследовавшего ее поклонника из Турции. Она призналась, что мужчина продолжил писать ей после возвращения в Россию.
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знаменитости, звезды, лолита милявская
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Лолита Милявская
Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя

Лолита пожаловалась на преследователя, из-за которого ей пришлось обратиться в полицию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лолита призналась, что десять лет назад ей пришлось обратиться в полицию из-за поклонника-преследователя, сообщил "Муз-ТВ".
«
"Полно психически нездоровых людей. У них случаются обострения. Лучше не провоцировать их, сразу обращаться куда надо. У меня самой была похожая ситуация лет десять назад. Пришлось обратиться в полицию", – пожаловалась певица.
По словам знаменитости, она не знает артистов, которые бы не сталкивались с подобной ситуацией.
"Не знаю ни одного артиста, которого кто-то не преследовал. И каждый из нас хотя бы раз обращался в полицию, менял телефон. Именно по причине психически нездоровых людей", – заключила Лолита.
Ранее Юлия Савичева пожаловалась на преследовавшего ее поклонника из Турции. Она призналась, что мужчина продолжил писать ей после возвращения в Россию.
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