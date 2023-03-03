Обратилась в полицию: Лолита пожаловалась на поклонника-преследователя
Лолита пожаловалась на преследователя, из-за которого ей пришлось обратиться в полицию
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лолита призналась, что десять лет назад ей пришлось обратиться в полицию из-за поклонника-преследователя, сообщил "Муз-ТВ".
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"Полно психически нездоровых людей. У них случаются обострения. Лучше не провоцировать их, сразу обращаться куда надо. У меня самой была похожая ситуация лет десять назад. Пришлось обратиться в полицию", – пожаловалась певица.
По словам знаменитости, она не знает артистов, которые бы не сталкивались с подобной ситуацией.
"Не знаю ни одного артиста, которого кто-то не преследовал. И каждый из нас хотя бы раз обращался в полицию, менял телефон. Именно по причине психически нездоровых людей", – заключила Лолита.
Ранее Юлия Савичева пожаловалась на преследовавшего ее поклонника из Турции. Она призналась, что мужчина продолжил писать ей после возвращения в Россию.