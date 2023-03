https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855546448.html

Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер

Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В возрасте 89 лет умер 12-кратный лауреат "Грэмми" Уэйн Шортер, пишет The New York Times со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли.Его не стало 2 марта в госпитале в Лос-Анджелесе. Причина смерти не называется. Саксофонист и композитор Шортер оказал большое влияние на становление современного джаза. "Его композиции, изящные и вкрадчивые, способны передать элегантную двусмысленность настроения. Они придерживаются внутренней логики, даже когда нарушают правила", — восхищаются Шортером в The New York Times. В 1950-х — 1960-х он выступал с коллективами The Jazz Messengers, Miles Davis Quintet. В 1971 стал сооснователем джаз-фьюжн команды Weather Report, у творчества которой много поклонников. Шортер работал и с популярными музыкантами. Среди них певица Джони Митчелл, гитарист Карлос Сантана, группа Steely Dan. Ранее сообщалось о смерти сценариста "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон.

Елена Громова

Елена Громова

Новости

Елена Громова

