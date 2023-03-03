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Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер - РИА Новости, 03.03.2023
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Культура
 
11:10 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855546448.html
Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер
Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер - РИА Новости, 03.03.2023
Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер
В возрасте 89 лет умер 12-кратный лауреат "Грэмми" Уэйн Шортер, пишет The New York Times со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:10
2023-03-03T11:10
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В возрасте 89 лет умер 12-кратный лауреат "Грэмми" Уэйн Шортер, пишет The New York Times со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли.Его не стало 2 марта в госпитале в Лос-Анджелесе. Причина смерти не называется. Саксофонист и композитор Шортер оказал большое влияние на становление современного джаза. "Его композиции, изящные и вкрадчивые, способны передать элегантную двусмысленность настроения. Они придерживаются внутренней логики, даже когда нарушают правила", — восхищаются Шортером в The New York Times. В 1950-х — 1960-х он выступал с коллективами The Jazz Messengers, Miles Davis Quintet. В 1971 стал сооснователем джаз-фьюжн команды Weather Report, у творчества которой много поклонников. Шортер работал и с популярными музыкантами. Среди них певица Джони Митчелл, гитарист Карлос Сантана, группа Steely Dan. Ранее сообщалось о смерти сценариста "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон.
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новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, грэмми
Культура, Новости культуры, Музыка, Знаменитости, звезды, Грэмми
Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер

В возрасте 89 лет умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер

© AP Photo / Laurent GillieronАмериканский саксофонист Уэйн Шортер
Американский саксофонист Уэйн Шортер - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Laurent Gillieron
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В возрасте 89 лет умер 12-кратный лауреат "Грэмми" Уэйн Шортер, пишет The New York Times со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли.
Его не стало 2 марта в госпитале в Лос-Анджелесе. Причина смерти не называется.
Саксофонист и композитор Шортер оказал большое влияние на становление современного джаза.
"Его композиции, изящные и вкрадчивые, способны передать элегантную двусмысленность настроения. Они придерживаются внутренней логики, даже когда нарушают правила", — восхищаются Шортером в The New York Times.
В 1950-х — 1960-х он выступал с коллективами The Jazz Messengers, Miles Davis Quintet. В 1971 стал сооснователем джаз-фьюжн команды Weather Report, у творчества которой много поклонников.
Шортер работал и с популярными музыкантами. Среди них певица Джони Митчелл, гитарист Карлос Сантана, группа Steely Dan.
Ранее сообщалось о смерти сценариста "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон.
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