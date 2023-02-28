https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854794256.html

Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва"

Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва" - РИА Новости, 28.02.2023

Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва"

Сценарист "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон умер в возрасте 87 лет, пишет Deadline. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:58

2023-02-28T11:58

2023-02-28T11:58

культура

новости культуры

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854793241_0:1:780:440_1920x0_80_0_0_7311690e362a5aecd1d4a79ec1abf1e1.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сценарист "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон умер в возрасте 87 лет, пишет Deadline. Мэттинсон понял, что хочет посвятить жизнь анимации в шесть лет, когда посмотрел мультфильм "Пиноккио". После окончания средней школы он приехал на студию, отдал свое портфолио охраннику. Последнего так впечатлили работы, что он рассказал о начинающем авторе начальнику отдела кадров. Свободных вакансий в анимационном отделе тогда не было, и Мэттинсон устроился в другое подразделение. Но уже через полгода он работал над лентой "Леди и бродяга" (1955). В его фильмографии также значатся проекты "Тарзан" (1999), "Горбун из Нотр Дама" (1996), "Покахонтас" (1995), "Аладдин" (1992), "Красавица и чудовище" (1991) и другие.

https://ria.ru/20230227/znamenitosti-1854531418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости