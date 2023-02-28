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Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва" - РИА Новости, 28.02.2023
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Культура
 
11:58 28.02.2023
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Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва"
Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва" - РИА Новости, 28.02.2023
Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва"
Сценарист "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон умер в возрасте 87 лет, пишет Deadline. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:58
2023-02-28T11:58
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сценарист "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон умер в возрасте 87 лет, пишет Deadline. Мэттинсон понял, что хочет посвятить жизнь анимации в шесть лет, когда посмотрел мультфильм "Пиноккио". После окончания средней школы он приехал на студию, отдал свое портфолио охраннику. Последнего так впечатлили работы, что он рассказал о начинающем авторе начальнику отдела кадров. Свободных вакансий в анимационном отделе тогда не было, и Мэттинсон устроился в другое подразделение. Но уже через полгода он работал над лентой "Леди и бродяга" (1955). В его фильмографии также значатся проекты "Тарзан" (1999), "Горбун из Нотр Дама" (1996), "Покахонтас" (1995), "Аладдин" (1992), "Красавица и чудовище" (1991) и другие.
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Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва"

Умер сценарист "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон

CC BY-SA 4.0 / D23 / Барни Мэттинсон
Барни Мэттинсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
CC BY-SA 4.0 / D23 /
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сценарист "Мулан" и "Короля Льва" Барни Мэттинсон умер в возрасте 87 лет, пишет Deadline.
«
"Он был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, работавшим в компании, когда ею еще руководил Уолт Дисней", — рассказывается в некрологе.
Мэттинсон понял, что хочет посвятить жизнь анимации в шесть лет, когда посмотрел мультфильм "Пиноккио". После окончания средней школы он приехал на студию, отдал свое портфолио охраннику. Последнего так впечатлили работы, что он рассказал о начинающем авторе начальнику отдела кадров.
Свободных вакансий в анимационном отделе тогда не было, и Мэттинсон устроился в другое подразделение. Но уже через полгода он работал над лентой "Леди и бродяга" (1955).
В его фильмографии также значатся проекты "Тарзан" (1999), "Горбун из Нотр Дама" (1996), "Покахонтас" (1995), "Аладдин" (1992), "Красавица и чудовище" (1991) и другие.
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