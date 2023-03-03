https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855762352.html

Зеленский рассмеялся над словами о будущей победе Украины

Зеленский рассмеялся над словами о будущей победе Украины - РИА Новости, 03.03.2023

Зеленский рассмеялся над словами о будущей победе Украины

Владимир Зеленский не смог сдержать смех, когда президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины после... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T20:57

2023-03-03T20:57

2023-03-03T21:27

в мире

украина

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владимир зеленский

эгилс левитс

вооруженные силы украины

львов

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог сдержать смех, когда президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины после победы ВСУ. Видео с пресс-конференции двух лидеров опубликовано на официальном сайте украинского президента."Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины", — сказал Левитс.В этот момент Зеленский с иронией посмотрел на латвийского коллегу и начал смеяться. Затем он снова сделал серьезное лицо.Президенты двух стран прибыли в пятницу во Львов, где возложили цветы к могилам бойцов ВСУ. Пресс-конференция по итогам встречи состоялась после подписания совместной декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины.

https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855752799.html

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855652567.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, латвия, владимир зеленский, эгилс левитс, вооруженные силы украины, львов