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"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 03.03.2023 (обновлено: 21:35 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855752799.html
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно - РИА Новости, 03.03.2023
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
Украинские военные могут восстать против Владимира Зеленского из-за критического положения на фронте, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:53
2023-03-03T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские военные могут восстать против Владимира Зеленского из-за критического положения на фронте, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Зеленский продолжит военные действия, &lt;…&gt; то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей", — полагает он.По словам военного, киевским властям хватит боеприпасов до лета, а потом украинская армия окажется в безвыходном положении, поскольку НАТО не смогут восполнить их запасы."Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла", — отметил Риттер.При этом полковник полагает, что Зеленскому уже не раз посылали сигналы из Вашингтона о том, что западная поддержка на исходе, поэтому следует начать переговоры до того. Офицер уверен, что киевский режим неизбежно приближается к своей смерти.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно

Офицер разведки США Риттер допустил восстание ВСУ против Зеленского из-за военных провалов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские военные могут восстать против Владимира Зеленского из-за критического положения на фронте, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей", — полагает он.
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По словам военного, киевским властям хватит боеприпасов до лета, а потом украинская армия окажется в безвыходном положении, поскольку НАТО не смогут восполнить их запасы.
"Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла", — отметил Риттер.
При этом полковник полагает, что Зеленскому уже не раз посылали сигналы из Вашингтона о том, что западная поддержка на исходе, поэтому следует начать переговоры до того. Офицер уверен, что киевский режим неизбежно приближается к своей смерти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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