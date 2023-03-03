https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855752799.html
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно - РИА Новости, 03.03.2023
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
Украинские военные могут восстать против Владимира Зеленского из-за критического положения на фронте, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:53
2023-03-03T19:53
2023-03-03T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские военные могут восстать против Владимира Зеленского из-за критического положения на фронте, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей", — полагает он.По словам военного, киевским властям хватит боеприпасов до лета, а потом украинская армия окажется в безвыходном положении, поскольку НАТО не смогут восполнить их запасы."Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла", — отметил Риттер.При этом полковник полагает, что Зеленскому уже не раз посылали сигналы из Вашингтона о том, что западная поддержка на исходе, поэтому следует начать переговоры до того. Офицер уверен, что киевский режим неизбежно приближается к своей смерти.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Его предупреждали". В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
Офицер разведки США Риттер допустил восстание ВСУ против Зеленского из-за военных провалов