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В Челябинской области запретили использовать беспилотники
В Челябинской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 03.03.2023
В Челябинской области запретили использовать беспилотники
Запрет на использование беспилотных воздушных судов ввели в Челябинской области, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности региона. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T20:54
2023-03-03T20:54
2023-03-03T20:54
общество
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных воздушных судов ввели в Челябинской области, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности региона. "В настоящее время на территории Челябинской области установлен запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС). Запрет установлен решением оперативного штаба Челябинской области... на период до снятия режима "Уровень базовой готовности", - говорится в сообщении. Исключение сделано для беспилотников, используемых местными подразделениями федеральных ведомств, региональными исполнительными органами, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, организациями, выполняющими гособоронзаказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html
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общество, челябинская область
Общество, Челябинская область
В Челябинской области запретили использовать беспилотники
Власти Челябинской области ввели запрет на использование беспилотников
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных воздушных судов ввели в Челябинской области, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности региона.
"В настоящее время на территории Челябинской области установлен запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС). Запрет установлен решением оперативного штаба Челябинской области... на период до снятия режима "Уровень базовой готовности", - говорится в сообщении.
Исключение сделано для беспилотников, используемых местными подразделениями федеральных ведомств, региональными исполнительными органами, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, организациями, выполняющими гособоронзаказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры, добавляется в сообщении.
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