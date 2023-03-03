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Экс-замглавы Ленинградской области задержали по подозрению во взятках - РИА Новости, 03.03.2023
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19:56 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vzyatki-1855753176.html
Экс-замглавы Ленинградской области задержали по подозрению во взятках
Экс-замглавы Ленинградской области задержали по подозрению во взятках - РИА Новости, 03.03.2023
Экс-замглавы Ленинградской области задержали по подозрению во взятках
Задержан бывший вице-губернатор Ленинградской области, курировавший строительную сферу, по подозрению в систематическом получении денежных средств в виде взяток РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:56
2023-03-03T19:56
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Задержан бывший вице-губернатор Ленинградской области, курировавший строительную сферу, по подозрению в систематическом получении денежных средств в виде взяток в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. Накануне был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий бывший директор АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" (КРТ) Даниил Федичев. Он тесно работал и сотрудничал на тот момент вице-губернатором Михаилом Москвиным. "Следственным органом в отношении бывшего вице-губернатора Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления", - сообщает СУСК. Отмечается, что задержание прошло в рамках расследования уголовных дел по фактам присвоения денежных средств фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, а также эпизодов коммерческого подкупа и посредничества во взяточничестве, злоупотребления в КРТ. Установлено, что председателем наблюдательного совета в КРТ ранее являлся вице-губернатор Ленинградской области, который в настоящее время освобожден от занимаемой должности. "Установлены многочисленные факты передачи денежных средств в виде взяток на общую сумму не менее 8,5 млн рублей действовавшему на тот момент вице-губернатору Ленинградской области за общее покровительство при осуществлении деятельности КРТ, а также дочерних и подрядных по отношению к ней организаций", - утверждают в СК. В настоящее время проведены обыски по месту жительства бывшего вице-губернатора Ленинградской области. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20230216/kirov-1852462543.html
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происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
Экс-замглавы Ленинградской области задержали по подозрению во взятках

СК задержал экс-вице-губернатора Ленинградской области по подозрению в получении взяток

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Задержан бывший вице-губернатор Ленинградской области, курировавший строительную сферу, по подозрению в систематическом получении денежных средств в виде взяток в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
Накануне был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий бывший директор АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" (КРТ) Даниил Федичев. Он тесно работал и сотрудничал на тот момент вице-губернатором Михаилом Москвиным.
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"Следственным органом в отношении бывшего вице-губернатора Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления", - сообщает СУСК.
Отмечается, что задержание прошло в рамках расследования уголовных дел по фактам присвоения денежных средств фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, а также эпизодов коммерческого подкупа и посредничества во взяточничестве, злоупотребления в КРТ. Установлено, что председателем наблюдательного совета в КРТ ранее являлся вице-губернатор Ленинградской области, который в настоящее время освобожден от занимаемой должности.
"Установлены многочисленные факты передачи денежных средств в виде взяток на общую сумму не менее 8,5 млн рублей действовавшему на тот момент вице-губернатору Ленинградской области за общее покровительство при осуществлении деятельности КРТ, а также дочерних и подрядных по отношению к ней организаций", - утверждают в СК.
В настоящее время проведены обыски по месту жительства бывшего вице-губернатора Ленинградской области. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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