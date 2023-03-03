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При взрыве в столице Черногории погиб один человек - РИА Новости, 03.03.2023
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14:30 03.03.2023 (обновлено: 18:26 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vzryv-1855631685.html
При взрыве в столице Черногории погиб один человек
При взрыве в столице Черногории погиб один человек - РИА Новости, 03.03.2023
При взрыве в столице Черногории погиб один человек
При взрыве в Основном (первой инстанции) суде в столице Черногории Подгорице в пятницу погиб один человек, пятеро получили ранения, сообщило Управление полиции... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:30
2023-03-03T18:26
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черногория
подгорица (город)
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БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. При взрыве в Основном (первой инстанции) суде в столице Черногории Подгорице в пятницу погиб один человек, пятеро получили ранения, сообщило Управление полиции МВД республики. "Около 11.35 (13.35 мск) на входе в здание Основного суда в Подгорице мужчина с инициалами М.Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб. Пять человек, по имеющейся сейчас информации, получили ранения", - заявило управление полиции. Бригады полиции и экстренных служб работают на месте происшествия.
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в мире, черногория, подгорица (город), взрыв
В мире, Черногория, Подгорица (город), Взрыв
При взрыве в столице Черногории погиб один человек

Один человек погиб, пятеро ранены при взрыве у здания суда в столице Черногории Подгорице

© AP Photo / Risto BozovicПолицейские возле здание суда в Подгорице, Черногория
Полицейские возле здание суда в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Risto Bozovic
Полицейские возле здание суда в Подгорице, Черногория
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. При взрыве в Основном (первой инстанции) суде в столице Черногории Подгорице в пятницу погиб один человек, пятеро получили ранения, сообщило Управление полиции МВД республики.
"Около 11.35 (13.35 мск) на входе в здание Основного суда в Подгорице мужчина с инициалами М.Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб. Пять человек, по имеющейся сейчас информации, получили ранения", - заявило управление полиции.
Бригады полиции и экстренных служб работают на месте происшествия.
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