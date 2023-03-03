https://ria.ru/20230303/vzryv-1855631685.html

При взрыве в столице Черногории погиб один человек

При взрыве в столице Черногории погиб один человек - РИА Новости, 03.03.2023

При взрыве в столице Черногории погиб один человек

При взрыве в Основном (первой инстанции) суде в столице Черногории Подгорице в пятницу погиб один человек, пятеро получили ранения, сообщило Управление полиции... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:30

2023-03-03T14:30

2023-03-03T18:26

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БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. При взрыве в Основном (первой инстанции) суде в столице Черногории Подгорице в пятницу погиб один человек, пятеро получили ранения, сообщило Управление полиции МВД республики. "Около 11.35 (13.35 мск) на входе в здание Основного суда в Подгорице мужчина с инициалами М.Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб. Пять человек, по имеющейся сейчас информации, получили ранения", - заявило управление полиции. Бригады полиции и экстренных служб работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20230301/vzryvy-1855237809.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, черногория, подгорица (город), взрыв