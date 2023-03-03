https://ria.ru/20230303/vzryv-1855622440.html

В столице Черногории прогремел взрыв

В столице Черногории прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2023

В столице Черногории прогремел взрыв

В Подгорице прогремел взрыв в Основном суде, предварительно, один человек погиб, сообщило Управление полиции МВД Черногории. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:02

2023-03-03T14:02

2023-03-03T16:05

черногория

в мире

подгорица (город)

взрыв

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БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. В Подгорице прогремел взрыв в Основном суде, предварительно, один человек погиб, сообщило Управление полиции МВД Черногории."Около 13:35 мск на входе в здание Основного суда мужчина с инициалами М. Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб. Пять человек, по имеющейся сейчас информации, получили ранения", — говорится в заявлении.На месте ЧП работают бригады полиции и экстренных служб.

https://ria.ru/20230221/vzryv-1853556122.html

черногория

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Владимир Лаврентьев

черногория, в мире, подгорица (город), взрыв