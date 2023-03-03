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В столице Черногории прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2023
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14:02 03.03.2023 (обновлено: 16:05 03.03.2023)
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В столице Черногории прогремел взрыв
В столице Черногории прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2023
В столице Черногории прогремел взрыв
В Подгорице прогремел взрыв в Основном суде, предварительно, один человек погиб, сообщило Управление полиции МВД Черногории. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:02
2023-03-03T16:05
черногория
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подгорица (город)
взрыв
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БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. В Подгорице прогремел взрыв в Основном суде, предварительно, один человек погиб, сообщило Управление полиции МВД Черногории."Около 13:35 мск на входе в здание Основного суда мужчина с инициалами М. Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб. Пять человек, по имеющейся сейчас информации, получили ранения", — говорится в заявлении.На месте ЧП работают бригады полиции и экстренных служб.
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черногория, в мире, подгорица (город), взрыв
Черногория, В мире, Подгорица (город), Взрыв
В столице Черногории прогремел взрыв

В Подгорице прогремел взрыв на входе в здание суда, один человек погиб

© AP Photo / Risto BozovicПолицейские следователи стоят перед зданием суда в Подгорице, Черногория
Полицейские следователи стоят перед зданием суда в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Risto Bozovic
Полицейские следователи стоят перед зданием суда в Подгорице, Черногория
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. В Подгорице прогремел взрыв в Основном суде, предварительно, один человек погиб, сообщило Управление полиции МВД Черногории.
"Около 13:35 мск на входе в здание Основного суда мужчина с инициалами М. Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб. Пять человек, по имеющейся сейчас информации, получили ранения", — говорится в заявлении.
На месте ЧП работают бригады полиции и экстренных служб.
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ЧерногорияВ миреПодгорица (город)Взрыв
 
 
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