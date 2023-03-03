Национальное достояние и гордость: выставка "Первые моторы России"

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка о начале автомобилизации России.
В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка о начале автомобилизации России.
Она посвящена первым страницам истории русского автомобилизма — зарождении технической культуры, творчества, инженерной школы.
Она посвящена первым страницам истории русского автомобилизма — зарождении технической культуры, творчества, инженерной школы.
На выставке представлены экспонаты, хранившиеся в запасниках и впервые собранные вместе.
На выставке представлены экспонаты, хранившиеся в запасниках и впервые собранные вместе.
Экспозиция приурочена к 110-летию главной автомобильной выставки Российской империи.
Экспозиция приурочена к 110-летию главной автомобильной выставки Российской империи.
В исторических интерьерах можно увидеть уникальные экспонаты из коллекции Политехнического музея.
В исторических интерьерах можно увидеть уникальные экспонаты из коллекции Политехнического музея.
Гордостью выставки является отечественный "Руссо-Балт" — единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире.
Гордостью выставки является отечественный "Руссо-Балт" — единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире.
Среди экспонатов можно увидеть автомобиль немецкой компании Daimler-Motoren-Gesellschaft.
Среди экспонатов можно увидеть автомобиль немецкой компании Daimler-Motoren-Gesellschaft.
На выставке также представлен "Штевер" (Groer Stoewer Motorwagen).
На выставке также представлен "Штевер" (Groer Stoewer Motorwagen).
Павильон 54 в музее превратили в зал IV Международной автомобильной выставки. Она проходила в мае 1913 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге.
Павильон 54 в музее превратили в зал IV Международной автомобильной выставки. Она проходила в мае 1913 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге.
Посетители смогут полюбоваться электромобилем "Коламбия" (Columbia Victoria Phaeton).
Посетители смогут полюбоваться электромобилем "Коламбия" (Columbia Victoria Phaeton).
Осмотреть экспозицию можно до 29 октября.
Курирует проект директор по музейно-выставочной работе Музея Гаража особого назначения Илья Сорокин.
Курирует проект директор по музейно-выставочной работе Музея Гаража особого назначения Илья Сорокин.