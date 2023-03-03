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Национальное достояние и гордость: выставка "Первые моторы России" - РИА Новости, 03.03.2023
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16:27 03.03.2023 (обновлено: 17:30 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855663251.html
Национальное достояние и гордость: выставка "Первые моторы России"
Национальное достояние и гордость: выставка "Первые моторы России" - РИА Новости, 03.03.2023
Национальное достояние и гордость: выставка "Первые моторы России"
В Москве 3 марта открылась выставка "Первые моторы России". Кадры масштабной экспозиции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.03.2023
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москва
россия
российская империя
политехнический музей
общество
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В Москве 3 марта открылась выставка "Первые моторы России". Кадры масштабной экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
москва
россия
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фото, фото, москва, россия, российская империя, политехнический музей, общество
Фото, Москва, Россия, Российская империя, Политехнический музей, Общество

Национальное достояние и гордость: выставка "Первые моторы России"

Читать ria.ru в
В Москве 3 марта открылась выставка "Первые моторы России". Кадры масштабной экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка о начале автомобилизации России.

Автомобиль, представленный на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка о начале автомобилизации России.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Она посвящена первым страницам истории русского автомобилизма — зарождении технической культуры, творчества, инженерной школы.

Посетители фотографируются с экспонатом, представленном на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

Она посвящена первым страницам истории русского автомобилизма — зарождении технической культуры, творчества, инженерной школы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На выставке представлены экспонаты, хранившиеся в запасниках и впервые собранные вместе.

Единственный серийный мотоцикл Российской империи Мото Рев Дукс, представленный на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

На выставке представлены экспонаты, хранившиеся в запасниках и впервые собранные вместе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Экспозиция приурочена к 110-летию главной автомобильной выставки Российской империи.

Посетительница рассматривает экспонаты, представленные на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

Экспозиция приурочена к 110-летию главной автомобильной выставки Российской империи.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В исторических интерьерах можно увидеть уникальные экспонаты из коллекции Политехнического музея.

Моторный трицикл немецкой фирмы Cudell, представленный на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

В исторических интерьерах можно увидеть уникальные экспонаты из коллекции Политехнического музея.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Гордостью выставки является отечественный "Руссо-Балт" — единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире.

осетитель рассматривает автомобиль марки Русско-Балтийский (Руссо-Балт), представленный на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

Гордостью выставки является отечественный "Руссо-Балт" — единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Среди экспонатов можно увидеть автомобиль немецкой компании Daimler-Motoren-Gesellschaft.

Автомобиль немецкой компании Daimler-Motoren-Gesellschaft, представленный на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

Среди экспонатов можно увидеть автомобиль немецкой компании Daimler-Motoren-Gesellschaft.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На выставке также представлен "Штевер" (Groer Stoewer Motorwagen).

Автомобиль Штёвер (Groer Stoewer Motorwagen), представленный на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

На выставке также представлен "Штевер" (Groer Stoewer Motorwagen).

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Павильон 54 в музее превратили в зал IV Международной автомобильной выставки. Она проходила в мае 1913 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге.

Эмблема автомобиля марки Русско-Балтийский (Руссо-Балт), представленного на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

Павильон 54 в музее превратили в зал IV Международной автомобильной выставки. Она проходила в мае 1913 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Посетители смогут полюбоваться электромобилем "Коламбия" (Columbia Victoria Phaeton).

Электромобиль Коламбия (Columbia Victoria Phaeton), представленный на выставке Первые моторы России, в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

Посетители смогут полюбоваться электромобилем "Коламбия" (Columbia Victoria Phaeton).

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Осмотреть экспозицию можно до 29 октября.

Выставка Первые моторы России

Осмотреть экспозицию можно до 29 октября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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11 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Курирует проект директор по музейно-выставочной работе Музея Гаража особого назначения Илья Сорокин.

Куратор выставки Первые моторы России Илья Сорокин в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве

Курирует проект директор по музейно-выставочной работе Музея Гаража особого назначения Илья Сорокин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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