https://ria.ru/20230303/vsu-1855724764.html

"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме

"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме - РИА Новости, 03.03.2023

"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме

ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:02

2023-03-03T18:02

2023-03-03T21:19

в мире

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для Conversation."Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", — отметил автор.По его мнению, командиры на местах будут более осторожно обращаться с получаемой военной техникой и, вероятно, не захотят брать на себя обязательства по использованию дорогостоящего оборудования.Преподаватель добавил, что количество боеприпасов, потребляемых во время российско-украинского конфликта, превзошло все прогнозы. Это начинает оказывать давление на производство и цепочки поставок, участвующие в изготовлении снарядов для артиллерийских орудий и других систем вооружения.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html

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в мире, вооруженные силы украины, нато