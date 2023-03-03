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"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 03.03.2023 (обновлено: 21:19 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vsu-1855724764.html
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме - РИА Новости, 03.03.2023
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме
ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:02
2023-03-03T21:19
в мире
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для Conversation."Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", — отметил автор.По его мнению, командиры на местах будут более осторожно обращаться с получаемой военной техникой и, вероятно, не захотят брать на себя обязательства по использованию дорогостоящего оборудования.Преподаватель добавил, что количество боеприпасов, потребляемых во время российско-украинского конфликта, превзошло все прогнозы. Это начинает оказывать давление на производство и цепочки поставок, участвующие в изготовлении снарядов для артиллерийских орудий и других систем вооружения.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html
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в мире, вооруженные силы украины, нато
В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме

Conversation: ВСУ могут побояться развертывать поставляемую технику из-за ее дороговизны

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для Conversation.
"Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", — отметил автор.
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По его мнению, командиры на местах будут более осторожно обращаться с получаемой военной техникой и, вероятно, не захотят брать на себя обязательства по использованию дорогостоящего оборудования.
«

"Это крайний вариант, но, если такое случится, это приведет к негативной общественной реакции в адрес политиков и высшего военного руководства", — подчеркнул Пауэлл.

Преподаватель добавил, что количество боеприпасов, потребляемых во время российско-украинского конфликта, превзошло все прогнозы. Это начинает оказывать давление на производство и цепочки поставок, участвующие в изготовлении снарядов для артиллерийских орудий и других систем вооружения.
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