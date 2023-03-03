https://ria.ru/20230303/vsu-1855724764.html
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме - РИА Новости, 03.03.2023
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме
ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:02
2023-03-03T18:02
2023-03-03T21:19
в мире
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588251_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_626907bb324b02779f7b97f226358af7.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для Conversation."Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", — отметил автор.По его мнению, командиры на местах будут более осторожно обращаться с получаемой военной техникой и, вероятно, не захотят брать на себя обязательства по использованию дорогостоящего оборудования.Преподаватель добавил, что количество боеприпасов, потребляемых во время российско-украинского конфликта, превзошло все прогнозы. Это начинает оказывать давление на производство и цепочки поставок, участвующие в изготовлении снарядов для артиллерийских орудий и других систем вооружения.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588251_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a5156075868aaf0c20bfd740d34447ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, нато
В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме
Conversation: ВСУ могут побояться развертывать поставляемую технику из-за ее дороговизны
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
ВСУ могут отказаться развертывать часть западного оружия из страха сразу потерять его в бою, предположил преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье
для Conversation.
"Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", — отметил автор.
"Лодка идет ко дну". В США раскрыли детали тайной операции ЦРУ на Украине
По его мнению, командиры на местах будут более осторожно обращаться с получаемой военной техникой и, вероятно, не захотят брать на себя обязательства по использованию дорогостоящего оборудования.
«
"Это крайний вариант, но, если такое случится, это приведет к негативной общественной реакции в адрес политиков и высшего военного руководства", — подчеркнул Пауэлл.
Преподаватель добавил, что количество боеприпасов, потребляемых во время российско-украинского конфликта, превзошло все прогнозы. Это начинает оказывать давление на производство и цепочки поставок, участвующие в изготовлении снарядов для артиллерийских орудий и других систем вооружения.