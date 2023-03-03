https://ria.ru/20230303/vsu-1855703733.html

Украинские военные начали строить новую линию рвов у границы с Белоруссией

Украинские военные начали строить новую линию рвов у границы с Белоруссией - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские военные начали строить новую линию рвов у границы с Белоруссией

Украинские силовики копают вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области, сообщил в Telegram-канале глава областной... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:22

2023-03-03T17:22

2023-03-03T20:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики копают вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Коваль. "Каждый день здесь строят фортификационные и инженерные сооружения, таким образом, продолжают укреплять украинскую границу. Также возводят заграждения, используя специальные бетонные конструкции — тетраэдры", — написал он. На прошлой неделе белорусский Госпогранкомитет сообщил, что украинские пограничники расширяют заминированную полосу вдоль границы. Кроме того, по словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти еще осенью сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.Президент республики Александр Лукашенко призвал силовиков усилить дисциплину и быть готовыми реагировать на любую агрессию.

https://ria.ru/20230302/rossiya-1855421719.html

https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, ровненская область, ситуация в днр и лнр