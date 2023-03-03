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Украинские военные начали строить новую линию рвов у границы с Белоруссией
Украинские военные начали строить новую линию рвов у границы с Белоруссией - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские военные начали строить новую линию рвов у границы с Белоруссией
Украинские силовики копают вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области, сообщил в Telegram-канале глава областной... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:22
2023-03-03T17:22
2023-03-03T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
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ровненская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики копают вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Коваль. "Каждый день здесь строят фортификационные и инженерные сооружения, таким образом, продолжают укреплять украинскую границу. Также возводят заграждения, используя специальные бетонные конструкции — тетраэдры", — написал он. На прошлой неделе белорусский Госпогранкомитет сообщил, что украинские пограничники расширяют заминированную полосу вдоль границы. Кроме того, по словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти еще осенью сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.Президент республики Александр Лукашенко призвал силовиков усилить дисциплину и быть готовыми реагировать на любую агрессию.
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855421719.html
https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, украина, ровненская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Ровненская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные начали строить новую линию рвов у границы с Белоруссией
Украинские войска строят дополнительную линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией