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ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.03.2023
ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, самоходку "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:08
2023-03-03T15:08
2023-03-03T15:09
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, самоходку "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, самоходку "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине