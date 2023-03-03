https://ria.ru/20230303/vsu-1855643645.html

ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.03.2023

ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, самоходку "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:08

2023-03-03T15:08

2023-03-03T15:09

специальная военная операция на украине

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779223700_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b708ef13454ac5b1cca396f85b52ef1b.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, самоходку "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире