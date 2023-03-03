https://ria.ru/20230303/vsu-1855635791.html
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ
Министерство иностранных дел России, комментируя возможность заставить воевать граждан РФ и Белоруссии, находящихся на Украине, в составе вооруженных сил... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:45
2023-03-03T14:45
2023-03-03T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность заставить воевать граждан РФ и Белоруссии, находящихся на Украине, в составе вооруженных сил Украины, заявило, что Россия готова принять этих граждан. Ведомство отмечает, что "на фоне агрессивных заявлений украинского руководства в отношении Крыма в СМИ появилась информация, что киевские власти рассматривают возможность поставить граждан России и Белоруссии, находящихся на Украине, перед выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными". "Очевидно, что рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Думаем, трезвомыслящим россиянам и белорусам на Украине это было также понятно. Готовы принять всех жертв киевского режима в России", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230228/plennyy-1854747176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ
МИД предложил россиянам и белорусам, которых принуждают вступать в ВСУ, ехать в Россию