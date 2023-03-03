https://ria.ru/20230303/vsu-1855635791.html

МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ

МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023

МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ

Министерство иностранных дел России, комментируя возможность заставить воевать граждан РФ и Белоруссии, находящихся на Украине, в составе вооруженных сил... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:45

2023-03-03T14:45

2023-03-03T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

белоруссия

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность заставить воевать граждан РФ и Белоруссии, находящихся на Украине, в составе вооруженных сил Украины, заявило, что Россия готова принять этих граждан. Ведомство отмечает, что "на фоне агрессивных заявлений украинского руководства в отношении Крыма в СМИ появилась информация, что киевские власти рассматривают возможность поставить граждан России и Белоруссии, находящихся на Украине, перед выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными". "Очевидно, что рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Думаем, трезвомыслящим россиянам и белорусам на Украине это было также понятно. Готовы принять всех жертв киевского режима в России", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230228/plennyy-1854747176.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр