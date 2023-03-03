Рейтинг@Mail.ru
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vsu-1855635791.html
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ
Министерство иностранных дел России, комментируя возможность заставить воевать граждан РФ и Белоруссии, находящихся на Украине, в составе вооруженных сил... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:45
2023-03-03T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689895_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_bfece41e117d0f6ed05878c7456857c9.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность заставить воевать граждан РФ и Белоруссии, находящихся на Украине, в составе вооруженных сил Украины, заявило, что Россия готова принять этих граждан. Ведомство отмечает, что "на фоне агрессивных заявлений украинского руководства в отношении Крыма в СМИ появилась информация, что киевские власти рассматривают возможность поставить граждан России и Белоруссии, находящихся на Украине, перед выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными". "Очевидно, что рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Думаем, трезвомыслящим россиянам и белорусам на Украине это было также понятно. Готовы принять всех жертв киевского режима в России", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230228/plennyy-1854747176.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689895_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_53274d6ae870a6012bf10efd720dbdef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД обратился к россиянам и белорусам, которых заставляют воевать в ВСУ

МИД предложил россиянам и белорусам, которых принуждают вступать в ВСУ, ехать в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность заставить воевать граждан РФ и Белоруссии, находящихся на Украине, в составе вооруженных сил Украины, заявило, что Россия готова принять этих граждан.
Ведомство отмечает, что "на фоне агрессивных заявлений украинского руководства в отношении Крыма в СМИ появилась информация, что киевские власти рассматривают возможность поставить граждан России и Белоруссии, находящихся на Украине, перед выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными".
"Очевидно, что рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Думаем, трезвомыслящим россиянам и белорусам на Украине это было также понятно. Готовы принять всех жертв киевского режима в России", - говорится в заявлении.
Военнопленный о вступлении в российский добровольческий батальон - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Семья украинских военнопленных добровольно вступила в российский батальон
28 февраля, 04:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБелоруссияВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала