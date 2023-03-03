https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855778117.html

Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине

Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.03.2023

Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости продемонстрировать решимость союзников "оставаться с украинцами"... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T23:36

2023-03-03T23:36

2023-03-03T23:36

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости продемонстрировать решимость союзников "оставаться с украинцами" столько, сколько нужно. Конфликт на Украине стал единственной темой, которую затронули оба лидера в открытой для СМИ части встречи в вашингтонском Белом доме. "Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать (поддерживать Украину) столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо", - сказал Шольц. Байден похвалил Германию за оказание в координации с США всемерного содействия Украине и давления на Россию, включая отказ от ее энергоносителей. "Вы инициировали исторические перемены у себя дома – наращивание оборонных расходов и уход от энергоносителей из российских источников. Это было непросто, очень сложно для вас", - сказал президент США.

https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

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