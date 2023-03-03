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Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855778117.html
Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине
Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.03.2023
Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости продемонстрировать решимость союзников "оставаться с украинцами"... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T23:36
2023-03-03T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
олаф шольц
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости продемонстрировать решимость союзников "оставаться с украинцами" столько, сколько нужно. Конфликт на Украине стал единственной темой, которую затронули оба лидера в открытой для СМИ части встречи в вашингтонском Белом доме. "Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать (поддерживать Украину) столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо", - сказал Шольц. Байден похвалил Германию за оказание в координации с США всемерного содействия Украине и давления на Россию, включая отказ от ее энергоносителей. "Вы инициировали исторические перемены у себя дома – наращивание оборонных расходов и уход от энергоносителей из российских источников. Это было непросто, очень сложно для вас", - сказал президент США.
https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html
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в мире, украина, сша, германия, олаф шольц, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Олаф Шольц, Джо Байден
Шольц и Байден на встрече обсудили ситуацию на Украине

Ситуация на Украине стала единственной темой открытой части визита Шольца к Байдену

© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости продемонстрировать решимость союзников "оставаться с украинцами" столько, сколько нужно.
Конфликт на Украине стал единственной темой, которую затронули оба лидера в открытой для СМИ части встречи в вашингтонском Белом доме.
"Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать (поддерживать Украину) столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо", - сказал Шольц.
Байден похвалил Германию за оказание в координации с США всемерного содействия Украине и давления на Россию, включая отказ от ее энергоносителей.
"Вы инициировали исторические перемены у себя дома – наращивание оборонных расходов и уход от энергоносителей из российских источников. Это было непросто, очень сложно для вас", - сказал президент США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГерманияОлаф ШольцДжо Байден
 
 
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