https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855504250.html
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 03.03.2023
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова
Вашингтон не намерен извиняться за беседу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку во время разговора обсуждались... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T00:02
2023-03-03T00:02
2023-03-03T11:01
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
энтони блинкен
сергей лавров
нед прайс
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/81/1507668113_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_c08f2cef397dcd9a1c716fec0b312d3e.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон не намерен извиняться за беседу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку во время разговора обсуждались беспокоящие американскую сторону проблемы, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Так он ответил на вопрос о том, кто инициировал контакт между главами внешнеполитических ведомств. В МИД России до этого подчеркивали, что беседу запрашивал сам Блинкен.Накануне глава Госдепартамента озвучил детали разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. Так, по словам главы Госдепа, он призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж. Кроме того, Блинкен призвал остановить спецоперацию на Украине и приступить к дипломатическому диалогу.
https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/81/1507668113_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_19d9fe0d4c773059c098be860a2d4f65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, энтони блинкен, сергей лавров, нед прайс, саммит g20
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Нед Прайс, Саммит G20
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова
Представитель Госдепа Прайс: США не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова