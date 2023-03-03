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В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова

В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 03.03.2023

В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова

Вашингтон не намерен извиняться за беседу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку во время разговора обсуждались... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:02

2023-03-03T00:02

2023-03-03T11:01

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон не намерен извиняться за беседу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку во время разговора обсуждались беспокоящие американскую сторону проблемы, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Так он ответил на вопрос о том, кто инициировал контакт между главами внешнеполитических ведомств. В МИД России до этого подчеркивали, что беседу запрашивал сам Блинкен.Накануне глава Госдепартамента озвучил детали разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. Так, по словам главы Госдепа, он призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж. Кроме того, Блинкен призвал остановить спецоперацию на Украине и приступить к дипломатическому диалогу.

https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, энтони блинкен, сергей лавров, нед прайс, саммит g20