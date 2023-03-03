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В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 03.03.2023
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00:02 03.03.2023 (обновлено: 11:01 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855504250.html
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 03.03.2023
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова
Вашингтон не намерен извиняться за беседу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку во время разговора обсуждались... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T00:02
2023-03-03T11:01
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
энтони блинкен
сергей лавров
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон не намерен извиняться за беседу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку во время разговора обсуждались беспокоящие американскую сторону проблемы, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Так он ответил на вопрос о том, кто инициировал контакт между главами внешнеполитических ведомств. В МИД России до этого подчеркивали, что беседу запрашивал сам Блинкен.Накануне глава Госдепартамента озвучил детали разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. Так, по словам главы Госдепа, он призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж. Кроме того, Блинкен призвал остановить спецоперацию на Украине и приступить к дипломатическому диалогу.
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, энтони блинкен, сергей лавров, нед прайс, саммит g20
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Нед Прайс, Саммит G20
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова

Представитель Госдепа Прайс: США не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова

© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон не намерен извиняться за беседу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку во время разговора обсуждались беспокоящие американскую сторону проблемы, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«

"Я знаю, что наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но, с нашей стороны, важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. Но в более широком смысле мы не станем извиняться за действия в наших интересах", — заявил Прайс.

Так он ответил на вопрос о том, кто инициировал контакт между главами внешнеполитических ведомств. В МИД России до этого подчеркивали, что беседу запрашивал сам Блинкен.
Накануне глава Госдепартамента озвучил детали разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. Так, по словам главы Госдепа, он призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж. Кроме того, Блинкен призвал остановить спецоперацию на Украине и приступить к дипломатическому диалогу.
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