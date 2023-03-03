https://ria.ru/20230303/voditel-1855514527.html
В Хабаровском крае задержали водителя, выкинувшего бабушку из автобуса
В Хабаровском крае задержали водителя, выкинувшего бабушку из автобуса - РИА Новости, 03.03.2023
В Хабаровском крае задержали водителя, выкинувшего бабушку из автобуса
Правоохранители задержали водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, который выкинул пенсионерку из салона якобы из-за ее запаха. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T04:26
2023-03-03T04:26
2023-03-03T04:26
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, который выкинул пенсионерку из салона якобы из-за ее запаха. Накануне в соцсетях разошлось видео, снятое в салоне автобуса. На нем мужчина - утверждается, что это водитель, - хватает за головной платок бабушку и стаскивает ее с сиденья, грубо побуждая ее выйти. Водителя поддерживает кондуктор - она пинает сумку пенсионерки и говорит, что женщине стоит помыться. Далее мужчина роняет бабушку на пол и стаскивает ее по ступеням из автобуса. Автор видео утверждает, что конфликт произошел из-за исходившего от пенсионерки неприятного запаха. В мэрии РИА Новости рассказали, что водитель и кондуктор уже уволены. Перевозчик принес пенсионерке извинения и купил ей продуктовый набор. Также женщине предоставлено бессрочное право ездить на этом маршруте бесплатно. Прокуратура начала проверку. СК возбудил дело по статье "Хулиганство". "Водитель задержан", - сказал РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Он отметил, что кондуктора не задерживали.
https://ria.ru/20230227/podrostki-1854583765.html
https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854536778.html
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае задержали водителя, выкинувшего бабушку из автобуса
В Комсомольске-на-Амуре задержали водителя, выкинувшего пенсионерку из автобуса