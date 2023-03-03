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Генпрокурор США посетил с тайным визитом Львов, пишут СМИ
Генпрокурор США посетил с тайным визитом Львов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
Генпрокурор США посетил с тайным визитом Львов, пишут СМИ
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд 3 марта нанес неанонсированный заранее визит в украинский Львов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T23:38
2023-03-03T23:38
2023-03-03T23:42
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд 3 марта нанес неанонсированный заранее визит в украинский Львов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в американском минюсте. Согласно этой информации, детали поездки не были обнародованы заранее из соображений безопасности. "Визит состоялся по приглашению генерального прокурора Украины для участия совместно с президентом (Владимиром - ред.) Зеленским и международными партнерами Киева в конференции "United for Justice", - проинформировал источник телеканала. Он добавил, что, находясь во Львове, Гарланд провел ряд встреч.
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в мире, львов, сша, украина
В мире, Львов, США, Украина
Генпрокурор США посетил с тайным визитом Львов, пишут СМИ
ABC: генпрокурор США Гарланд посетил с тайным визитом украинский Львов