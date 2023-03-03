https://ria.ru/20230303/vizit-1855778538.html

Генпрокурор США посетил с тайным визитом Львов, пишут СМИ

Генпрокурор США посетил с тайным визитом Львов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023

Генпрокурор США посетил с тайным визитом Львов, пишут СМИ

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд 3 марта нанес неанонсированный заранее визит в украинский Львов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T23:38

2023-03-03T23:38

2023-03-03T23:42

в мире

львов

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592236959_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_f828badc93cd5444f6b0c7e65342180e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд 3 марта нанес неанонсированный заранее визит в украинский Львов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в американском минюсте. Согласно этой информации, детали поездки не были обнародованы заранее из соображений безопасности. "Визит состоялся по приглашению генерального прокурора Украины для участия совместно с президентом (Владимиром - ред.) Зеленским и международными партнерами Киева в конференции "United for Justice", - проинформировал источник телеканала. Он добавил, что, находясь во Львове, Гарланд провел ряд встреч.

https://ria.ru/20230303/pomosch-1855759152.html

львов

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, львов, сша, украина