Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vesta-1855694642.html
"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году
"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году - РИА Новости, 03.03.2023
"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году
"АвтоВАЗ" планирует произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в 2023 году при соответствующем спросе на российском авторынке, сообщил... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:04
2023-03-03T17:04
экономика
авто
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
lada vesta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_6bdc4168906d12930b67909e46e190f9.jpg
ТОЛЬЯТТИ, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в 2023 году при соответствующем спросе на российском авторынке, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "При соответствующем рынке - это важная оговорка, потому что работать на склад мы не будем, кризис перепроизводства хуже чем простой - планируем выйти до 100 тысяч автомобилей по этому году", - сказал он, отвечая на вопрос о производственном плане по модели Vesta. Соколов также уточнил, что эксперты оценивают российский авторынок легковых машин и LCV в 2023 году в 800 тысяч машин. "Мы понимаем, что как "АвтоВАЗ" - флагман российского автопрома, так Vesta - флагман "АвтоВАЗа". Мы будем производить столько, сколько потребуется рынку", - подчеркнул он. В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти возобновилось производство Lada Vesta NG. Ранее модель собиралась в Ижевске, но летом прошлого года компания приняла решение перенести ее выпуск на основную площадку в Тольятти. В целом Lada Vesta не собиралась год. "Я вчера прошелся по цеху: там как заходишь в цех сборки - там первая линия, линия где собирается Vesta. Когда начали собирать Granta и Niva, все равно первая линия пустовала, мрачно заходили люди, а теперь все заходят и улыбаются. Жизнь бурлит, и уже все три линии, которые есть на основном производстве тольяттинской площадки, полностью загружены", - сказал Соколов. Более того, "АвтоВАЗ" готов организовывать дополнительные смены или часы работы на линии по сборке Lada Vesta, если на модель будет высокий спрос, подчеркнул топ-менеджер. Соколов также уточнил, что локализация Lada Vesta NG составляет примерно 85% (4,5 тысяч баллов согласно бальной системе).
https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html
https://ria.ru/20220709/avtoprom-1801367017.html
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_b88769ffcd08e5697bffd5990d18ef98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году

Соколов сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкЗавод "АвтоВАЗ" в Тольятти
Завод АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОЛЬЯТТИ, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в 2023 году при соответствующем спросе на российском авторынке, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"При соответствующем рынке - это важная оговорка, потому что работать на склад мы не будем, кризис перепроизводства хуже чем простой - планируем выйти до 100 тысяч автомобилей по этому году", - сказал он, отвечая на вопрос о производственном плане по модели Vesta. Соколов также уточнил, что эксперты оценивают российский авторынок легковых машин и LCV в 2023 году в 800 тысяч машин.
Путин на Обуховском заводе осматривает образец электромобиля E-NEVA - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Путин осмотрел образец электрокроссовера E-NEVA
18 января, 15:15
"Мы понимаем, что как "АвтоВАЗ" - флагман российского автопрома, так Vesta - флагман "АвтоВАЗа". Мы будем производить столько, сколько потребуется рынку", - подчеркнул он.
В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти возобновилось производство Lada Vesta NG. Ранее модель собиралась в Ижевске, но летом прошлого года компания приняла решение перенести ее выпуск на основную площадку в Тольятти. В целом Lada Vesta не собиралась год.
"Я вчера прошелся по цеху: там как заходишь в цех сборки - там первая линия, линия где собирается Vesta. Когда начали собирать Granta и Niva, все равно первая линия пустовала, мрачно заходили люди, а теперь все заходят и улыбаются. Жизнь бурлит, и уже все три линии, которые есть на основном производстве тольяттинской площадки, полностью загружены", - сказал Соколов.
Более того, "АвтоВАЗ" готов организовывать дополнительные смены или часы работы на линии по сборке Lada Vesta, если на модель будет высокий спрос, подчеркнул топ-менеджер. Соколов также уточнил, что локализация Lada Vesta NG составляет примерно 85% (4,5 тысяч баллов согласно бальной системе).
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома
9 июля 2022, 05:52
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала