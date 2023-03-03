https://ria.ru/20230303/vesta-1855694642.html

"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году

"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году - РИА Новости, 03.03.2023

"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году

"АвтоВАЗ" планирует произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в 2023 году при соответствующем спросе на российском авторынке, сообщил... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:04

2023-03-03T17:04

2023-03-03T17:04

экономика

авто

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

lada vesta

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ТОЛЬЯТТИ, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в 2023 году при соответствующем спросе на российском авторынке, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "При соответствующем рынке - это важная оговорка, потому что работать на склад мы не будем, кризис перепроизводства хуже чем простой - планируем выйти до 100 тысяч автомобилей по этому году", - сказал он, отвечая на вопрос о производственном плане по модели Vesta. Соколов также уточнил, что эксперты оценивают российский авторынок легковых машин и LCV в 2023 году в 800 тысяч машин. "Мы понимаем, что как "АвтоВАЗ" - флагман российского автопрома, так Vesta - флагман "АвтоВАЗа". Мы будем производить столько, сколько потребуется рынку", - подчеркнул он. В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти возобновилось производство Lada Vesta NG. Ранее модель собиралась в Ижевске, но летом прошлого года компания приняла решение перенести ее выпуск на основную площадку в Тольятти. В целом Lada Vesta не собиралась год. "Я вчера прошелся по цеху: там как заходишь в цех сборки - там первая линия, линия где собирается Vesta. Когда начали собирать Granta и Niva, все равно первая линия пустовала, мрачно заходили люди, а теперь все заходят и улыбаются. Жизнь бурлит, и уже все три линии, которые есть на основном производстве тольяттинской площадки, полностью загружены", - сказал Соколов. Более того, "АвтоВАЗ" готов организовывать дополнительные смены или часы работы на линии по сборке Lada Vesta, если на модель будет высокий спрос, подчеркнул топ-менеджер. Соколов также уточнил, что локализация Lada Vesta NG составляет примерно 85% (4,5 тысяч баллов согласно бальной системе).

https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html

https://ria.ru/20220709/avtoprom-1801367017.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, lada vesta