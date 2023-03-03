https://ria.ru/20230303/vesta-1855597729.html

"АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG - РИА Новости, 03.03.2023

"АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. В компании рассчитывают начать... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:54

2023-03-03T12:54

2023-03-03T14:56

экономика

авто

тольятти

автоваз

lada vesta

ижевск

денис мантуров

максим соколов

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ТОЛЬЯТТИ, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. В компании рассчитывают начать продажи модели в мае."АвтоВАЗ" быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнеров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы. Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов", - отметил в ходе церемонии вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."АвтоВАЗ" рассчитывает, что Lada Vesta нового поколения поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае 2023 года, после накопления необходимого запаса готовых автомобилей", - уточнили в пресс-службе завода.Модель уже оснащается системой ABS, на Vesta также установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник и мультимедийная система с управлением на руле. В комплектации штатно есть две фронтальные подушки безопасности.Цену на автомобиль в компании пока не объявили, однако президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов уточнял, что стоимость Lada Vesta NG, произведенной в Тольятти, будет выше, чем модели Lada Vesta NG, презентованной и запущенной в производство на непродолжительное время на заводе в Ижевске год назад. Это связано с новыми экономическими реалиями, в частности, подорожанием услуг логистики, пояснял Соколов.Ранее Lada Vesta производилась на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске, в том числе 22 февраля 2022 года на нем был налажен выпуск обновленной Lada Vesta. Спустя короткое время производство было остановлено, и уже летом компания объявила о переносе производства модели на основную площадку в Тольятти. "АвтоВАЗ" объяснил это решение намерением значительно увеличить объемы производства Vesta.

https://ria.ru/20220709/avtoprom-1801367017.html

https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html

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экономика, авто, тольятти, автоваз, lada vesta, ижевск, денис мантуров, максим соколов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия