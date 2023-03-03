https://ria.ru/20230303/vagony-1855639676.html

Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей

Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2023

Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей

Ущерб от схода вагонов с углем грузового поезда на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье составил более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:58

2023-03-03T14:58

2023-03-03T14:58

происшествия

россия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная железная дорога

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар - РИА Новости. Ущерб от схода вагонов с углем грузового поезда на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье составил более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В Амурской области по факту схода десяти вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело", - информирует ведомство. По данным следствия, 2 марта на перегоне Мохортов - Штурм неэлектрофицированного участка пути в районе 24 километра Дальневосточной железной дороги произошел сход десяти хвостовых вагонов грузового поезда. В результате происшествия были опрокинуты восемь вагонов, груженных углем, повреждены 300 метров железнодорожного полотна и три опоры, вследствие чего ущерб составил более 1 млн рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852598412.html

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амурская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога