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Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2023
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14:58 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vagony-1855639676.html
Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей
Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2023
Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей
Ущерб от схода вагонов с углем грузового поезда на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье составил более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:58
2023-03-03T14:58
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар - РИА Новости. Ущерб от схода вагонов с углем грузового поезда на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье составил более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В Амурской области по факту схода десяти вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело", - информирует ведомство. По данным следствия, 2 марта на перегоне Мохортов - Штурм неэлектрофицированного участка пути в районе 24 километра Дальневосточной железной дороги произошел сход десяти хвостовых вагонов грузового поезда. В результате происшествия были опрокинуты восемь вагонов, груженных углем, повреждены 300 метров железнодорожного полотна и три опоры, вследствие чего ущерб составил более 1 млн рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей

СК возбудил дело после схода вагонов с углем грузового поезда в Амурской области

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСход вагонов грузового поезда в Амурской области
Сход вагонов грузового поезда в Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Сход вагонов грузового поезда в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар - РИА Новости. Ущерб от схода вагонов с углем грузового поезда на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье составил более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Амурской области по факту схода десяти вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело", - информирует ведомство.
По данным следствия, 2 марта на перегоне Мохортов - Штурм неэлектрофицированного участка пути в районе 24 километра Дальневосточной железной дороги произошел сход десяти хвостовых вагонов грузового поезда. В результате происшествия были опрокинуты восемь вагонов, груженных углем, повреждены 300 метров железнодорожного полотна и три опоры, вследствие чего ущерб составил более 1 млн рублей.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорога
 
 
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