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Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей
Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2023
Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей
Ущерб от схода вагонов с углем грузового поезда на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье составил более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:58
2023-03-03T14:58
2023-03-03T14:58
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар - РИА Новости. Ущерб от схода вагонов с углем грузового поезда на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье составил более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В Амурской области по факту схода десяти вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело", - информирует ведомство. По данным следствия, 2 марта на перегоне Мохортов - Штурм неэлектрофицированного участка пути в районе 24 километра Дальневосточной железной дороги произошел сход десяти хвостовых вагонов грузового поезда. В результате происшествия были опрокинуты восемь вагонов, груженных углем, повреждены 300 метров железнодорожного полотна и три опоры, вследствие чего ущерб составил более 1 млн рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
Ущерб от схода вагонов с углем в Приамурье составил более миллиона рублей
СК возбудил дело после схода вагонов с углем грузового поезда в Амурской области