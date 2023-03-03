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В план Госдумы внесли проект о запрете усыновления в недружественные страны - РИА Новости, 03.03.2023
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07:10 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/usynovlenie-1855518408.html
В план Госдумы внесли проект о запрете усыновления в недружественные страны
В план Госдумы внесли проект о запрете усыновления в недружественные страны - РИА Новости, 03.03.2023
В план Госдумы внесли проект о запрете усыновления в недружественные страны
Законопроект, который предполагает запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, внесен в план законопроектной деятельности Госдумы на март, в РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:10
2023-03-03T07:10
общество
госдума рф
кпрф
лдпр
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Законопроект, который предполагает запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, внесен в план законопроектной деятельности Госдумы на март, в пятницу он будет рассмотрен комитетом Думы по вопросам семьи, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. Заседание думского комитета по вопросам семьи в пятницу, 3 марта, как ожидается, пройдет в закрытом для СМИ формате. Останина добавила, что на заседании ожидается министр просвещения Сергей Кравцов. "Завтра (3 марта — ред.) мы окончательно поставим твердую точку в этом вопросе, но в Совет Государственной Думы, в программу законопроектной деятельности Думы на март мы этот закон внесли", — сказала она. Она отметила, что отзыв правительства на данный законопроект не поступил, поэтому инициативу предлагается рассмотреть без него. "Без официального заключения правительства, но при наличии положительного мнения профильного министерства, которого нам вполне достаточно для того, чтобы вынести этот законопроект на обсуждение", — добавила Останина. В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей- сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных. Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Инициатива также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ. Законопроекты, которые внесены в Госдуму, сначала рассматриваются профильным комитетом. Комитет может рекомендовать палате принять или отклонить законопроект, после чего законопроект рассматривается на пленарном заседании Думы.
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общество, госдума рф, кпрф, лдпр, сергей кравцов, россия
Общество, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Сергей Кравцов, Россия
В план Госдумы внесли проект о запрете усыновления в недружественные страны

Останина: в план Госдумы внесли проект о запрете усыновления в недружественные страны

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Законопроект, который предполагает запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, внесен в план законопроектной деятельности Госдумы на март, в пятницу он будет рассмотрен комитетом Думы по вопросам семьи, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Заседание думского комитета по вопросам семьи в пятницу, 3 марта, как ожидается, пройдет в закрытом для СМИ формате. Останина добавила, что на заседании ожидается министр просвещения Сергей Кравцов.
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"Завтра (3 марта — ред.) мы окончательно поставим твердую точку в этом вопросе, но в Совет Государственной Думы, в программу законопроектной деятельности Думы на март мы этот закон внесли", — сказала она.
Она отметила, что отзыв правительства на данный законопроект не поступил, поэтому инициативу предлагается рассмотреть без него. "Без официального заключения правительства, но при наличии положительного мнения профильного министерства, которого нам вполне достаточно для того, чтобы вынести этот законопроект на обсуждение", — добавила Останина.
В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей- сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных. Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".
Инициатива также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.
Законопроекты, которые внесены в Госдуму, сначала рассматриваются профильным комитетом. Комитет может рекомендовать палате принять или отклонить законопроект, после чего законопроект рассматривается на пленарном заседании Думы.
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ОбществоГосдума РФКПРФЛДПРСергей КравцовРоссия
 
 
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