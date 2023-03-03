https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html

"Лодка идет ко дну". В США раскрыли детали тайной операции ЦРУ на Украине

"Лодка идет ко дну". В США раскрыли детали тайной операции ЦРУ на Украине - РИА Новости, 03.03.2023

"Лодка идет ко дну". В США раскрыли детали тайной операции ЦРУ на Украине

ЦРУ направляет американских военных под видом контрактников на Украину, чтобы помочь ВСУ управлять натовской техникой, заявил бывший советник Пентагона,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:30

2023-03-03T15:30

2023-03-03T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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нато

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ЦРУ направляет американских военных под видом контрактников на Украину, чтобы помочь ВСУ управлять натовской техникой, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся", — отметил военный.По его словам, контрактники — это люди, которые еще вчера носили американскую форму, и теперь их отправляют на Украину для выполнения поставленных задач. Без их помощи бойцы ВСУ не могут самостоятельно использовать большую часть поставленного Западом оборудования, пояснил Макгрегор.Они также не способны управлять и новыми танками, которые вскоре поставят страны НАТО. Именно поэтому на Украину планируют направить европейских инструкторов из таких стран, как Чехия, Германия, Латвия, Литва, Норвегия и Великобритания, полагает полковник."Украина находится под нашим полным контролем, включая ее правительство и военных. <…> Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов ни было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну", — подытожил он.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html

https://ria.ru/20230303/pentagon-1855545404.html

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в мире, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато, чехия, германия