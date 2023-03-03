https://ria.ru/20230303/ukraina-1855645897.html

Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине

Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине - РИА Новости, 03.03.2023

Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине

Куба была и остается "опорным" региональным союзником России - Гавана разделяет российский взгляд на причины украинского конфликта и активно сотрудничает с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:13

2023-03-03T15:13

2023-03-03T15:13

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МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Куба была и остается "опорным" региональным союзником России - Гавана разделяет российский взгляд на причины украинского конфликта и активно сотрудничает с Москвой на международных площадках в формировании демократического миропорядка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кубе Андрей Гуськов. "Гавана солидарна с нами в оценках истоков конфликта на Украине, во многом обусловленного приближением военной инфраструктуры НАТО вплотную к российским границам, критически относится к проявлениям неонацизма в мире", - заявил глава российской дипмиссии. По словам Гуськова, в процессе переориентации нашей страны на новых партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке, который набирает силу, Куба была и остается опорным региональным союзником России. "Мы высоко ценим роль Кубы в формировании более справедливого и демократического миропорядка. Вместе ведем активную работу в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН и выступаем против его подмены "порядком, основанным на правилах". Совпадение позиций по этим и многим другим вопросам международной повестки служит прочным фундаментом истинно дружественных отношений между нашими странами и народами", - отметил российский посол.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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в мире, куба, россия, украина, оон, нато