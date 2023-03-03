Рейтинг@Mail.ru
Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855645897.html
Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине
Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине - РИА Новости, 03.03.2023
Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине
Куба была и остается "опорным" региональным союзником России - Гавана разделяет российский взгляд на причины украинского конфликта и активно сотрудничает с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:13
2023-03-03T15:13
в мире
куба
россия
украина
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398680_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_8c37b3d1d0c50126b8c77dc6b0c85e4c.jpg
МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Куба была и остается "опорным" региональным союзником России - Гавана разделяет российский взгляд на причины украинского конфликта и активно сотрудничает с Москвой на международных площадках в формировании демократического миропорядка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кубе Андрей Гуськов. "Гавана солидарна с нами в оценках истоков конфликта на Украине, во многом обусловленного приближением военной инфраструктуры НАТО вплотную к российским границам, критически относится к проявлениям неонацизма в мире", - заявил глава российской дипмиссии. По словам Гуськова, в процессе переориентации нашей страны на новых партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке, который набирает силу, Куба была и остается опорным региональным союзником России. "Мы высоко ценим роль Кубы в формировании более справедливого и демократического миропорядка. Вместе ведем активную работу в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН и выступаем против его подмены "порядком, основанным на правилах". Совпадение позиций по этим и многим другим вопросам международной повестки служит прочным фундаментом истинно дружественных отношений между нашими странами и народами", - отметил российский посол.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
куба
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26987b6d2c089c73d9ee96e1b5cca605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, россия, украина, оон, нато
В мире, Куба, Россия, Украина, ООН, НАТО
Посол России: Гавана разделяет взгляды Москвы о причинах событий на Украине

Посол Гуськов заявил, что Куба солидарна с Россией в оценке причин конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Куба была и остается "опорным" региональным союзником России - Гавана разделяет российский взгляд на причины украинского конфликта и активно сотрудничает с Москвой на международных площадках в формировании демократического миропорядка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.
"Гавана солидарна с нами в оценках истоков конфликта на Украине, во многом обусловленного приближением военной инфраструктуры НАТО вплотную к российским границам, критически относится к проявлениям неонацизма в мире", - заявил глава российской дипмиссии.
По словам Гуськова, в процессе переориентации нашей страны на новых партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке, который набирает силу, Куба была и остается опорным региональным союзником России.
"Мы высоко ценим роль Кубы в формировании более справедливого и демократического миропорядка. Вместе ведем активную работу в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН и выступаем против его подмены "порядком, основанным на правилах". Совпадение позиций по этим и многим другим вопросам международной повестки служит прочным фундаментом истинно дружественных отношений между нашими странами и народами", - отметил российский посол.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
28 января, 08:00
 
В миреКубаРоссияУкраинаООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала