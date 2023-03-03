https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html

Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине

Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине - РИА Новости, 03.03.2023

Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине

Украина проигрывает на поле боя, а санкции США против России потерпели неудачу, поэтому единственный ответ Вашингтона — эскалация конфликта, написал бывший... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:46

2023-03-03T13:46

2023-03-03T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

сша

вооруженные силы украины

f-16

javelin (птрк)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина проигрывает на поле боя, а санкции США против России потерпели неудачу, поэтому единственный ответ Вашингтона — эскалация конфликта, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. "Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, а затем обязались предоставить Украине танки. Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16", — говорится в публикации. Автор статьи отметил, что ни одна из этих мер помощи не была особенно эффективной, в то время как российская армия медленно и методично изматывает ВСУ на широком фронте. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230303/putin-1855528626.html

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, f-16, javelin (птрк), владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)