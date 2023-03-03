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Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 03.03.2023 (обновлено: 13:53 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html
Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине
Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине - РИА Новости, 03.03.2023
Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине
Украина проигрывает на поле боя, а санкции США против России потерпели неудачу, поэтому единственный ответ Вашингтона — эскалация конфликта, написал бывший... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:46
2023-03-03T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
f-16
javelin (птрк)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина проигрывает на поле боя, а санкции США против России потерпели неудачу, поэтому единственный ответ Вашингтона — эскалация конфликта, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. "Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, а затем обязались предоставить Украине танки. Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16", — говорится в публикации. Автор статьи отметил, что ни одна из этих мер помощи не была особенно эффективной, в то время как российская армия медленно и методично изматывает ВСУ на широком фронте. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230303/putin-1855528626.html
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украина
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, f-16, javelin (птрк), владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, F-16, Javelin (ПТРК), Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США по Украине станет новая эскалация конфликта

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина проигрывает на поле боя, а санкции США против России потерпели неудачу, поэтому единственный ответ Вашингтона — эскалация конфликта, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

"Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, а затем обязались предоставить Украине танки. Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16", — говорится в публикации.
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Автор статьи отметил, что ни одна из этих мер помощи не была особенно эффективной, в то время как российская армия медленно и методично изматывает ВСУ на широком фронте.
«

"Дело в том, что западные арсеналы сильно истощились из-за оружия и боеприпасов, поставленных Украине. Европейские запасы изначально были невелики... Ситуация стала еще хуже, потому что дефицит нельзя быстро восполнить", — резюмировал Рикардс.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныF-16Javelin (ПТРК)Владимир ЗеленскийДжо БайденДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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