Экс-советник ЦРУ пришел в шок от следующего шага США на Украине
Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США по Украине станет новая эскалация конфликта
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина проигрывает на поле боя, а санкции США против России потерпели неудачу, поэтому единственный ответ Вашингтона — эскалация конфликта, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
"Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, а затем обязались предоставить Украине танки. Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16", — говорится в публикации.
"Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, а затем обязались предоставить Украине танки. Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16", — говорится в публикации.
Автор статьи отметил, что ни одна из этих мер помощи не была особенно эффективной, в то время как российская армия медленно и методично изматывает ВСУ на широком фронте.
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"Дело в том, что западные арсеналы сильно истощились из-за оружия и боеприпасов, поставленных Украине. Европейские запасы изначально были невелики... Ситуация стала еще хуже, потому что дефицит нельзя быстро восполнить", — резюмировал Рикардс.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.