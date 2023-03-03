https://ria.ru/20230303/ukraina-1855590902.html

США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле

США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2023

США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле

США продолжают линию на наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому "своих подопечных" - страны ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:44

2023-03-03T12:44

2023-03-03T12:58

специальная военная операция на украине

сша

украина

евросоюз

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США продолжают линию на наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому "своих подопечных" - страны ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер Германии в пятницу отправляется в Вашингтон. Беседа президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца пройдёт за закрытыми дверями. Это будет вторая встреча Шольца и Байдена. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления Шольца в должность канцлера.По данным Блумберг, власти Украины постоянно говорят о нехватке снарядов, кроме того, они хотят получить больше боеприпасов для танков и систем ПВО немецкого производства. Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках ЕС, но бюрократия в Брюсселе может замедлить процесс, отмечается в сообщении."Мы констатируем продолжающуюся линию Соединенных Штатов Америки на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружения на Украину и склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны Евросоюза, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки также. Это, конечно же, ложится существенным бременем на экономику этих стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за встречей Байдена и Шольца и видят ли риски усугубления конфликта на Украине и напряженности в отношениях России и Германии.По его словам, это отрицательно сказывается на благосостоянии граждан этих стран, в данном случае - налогоплательщиков Федеративной Республики Германия, и им жить будет тяжелее от этого."Что касается конфликта, мы уже повторяли: повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это факт", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

сша

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, евросоюз, дмитрий песков, в мире