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США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 03.03.2023 (обновлено: 12:58 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855590902.html
США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле
США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2023
США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле
США продолжают линию на наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому "своих подопечных" - страны ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:44
2023-03-03T12:58
специальная военная операция на украине
сша
украина
евросоюз
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США продолжают линию на наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому "своих подопечных" - страны ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер Германии в пятницу отправляется в Вашингтон. Беседа президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца пройдёт за закрытыми дверями. Это будет вторая встреча Шольца и Байдена. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления Шольца в должность канцлера.По данным Блумберг, власти Украины постоянно говорят о нехватке снарядов, кроме того, они хотят получить больше боеприпасов для танков и систем ПВО немецкого производства. Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках ЕС, но бюрократия в Брюсселе может замедлить процесс, отмечается в сообщении."Мы констатируем продолжающуюся линию Соединенных Штатов Америки на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружения на Украину и склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны Евросоюза, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки также. Это, конечно же, ложится существенным бременем на экономику этих стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за встречей Байдена и Шольца и видят ли риски усугубления конфликта на Украине и напряженности в отношениях России и Германии.По его словам, это отрицательно сказывается на благосостоянии граждан этих стран, в данном случае - налогоплательщиков Федеративной Республики Германия, и им жить будет тяжелее от этого."Что касается конфликта, мы уже повторяли: повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это факт", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html
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сша, украина, евросоюз, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Евросоюз, Дмитрий Песков, В мире
США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле

Песков: США продолжают наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому ЕС

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США продолжают линию на наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому "своих подопечных" - страны ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Канцлер Германии в пятницу отправляется в Вашингтон. Беседа президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца пройдёт за закрытыми дверями. Это будет вторая встреча Шольца и Байдена. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления Шольца в должность канцлера.
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По данным Блумберг, власти Украины постоянно говорят о нехватке снарядов, кроме того, они хотят получить больше боеприпасов для танков и систем ПВО немецкого производства. Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках ЕС, но бюрократия в Брюсселе может замедлить процесс, отмечается в сообщении.
"Мы констатируем продолжающуюся линию Соединенных Штатов Америки на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружения на Украину и склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны Евросоюза, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки также. Это, конечно же, ложится существенным бременем на экономику этих стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за встречей Байдена и Шольца и видят ли риски усугубления конфликта на Украине и напряженности в отношениях России и Германии.
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По его словам, это отрицательно сказывается на благосостоянии граждан этих стран, в данном случае - налогоплательщиков Федеративной Республики Германия, и им жить будет тяжелее от этого.
"Что касается конфликта, мы уже повторяли: повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это факт", - добавил Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЕвросоюзДмитрий ПесковВ мире
 
 
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