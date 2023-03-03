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Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий - РИА Новости, 03.03.2023
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в пятницу, что Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:13
2023-03-03T12:13
2023-03-03T12:29
специальная военная операция на украине
украина
ирина верещук
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в пятницу, что Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий. "Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, которым предусмотрено разрешить областным военным администрациям по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют", - приводит слова Верещук пресс-служба министерства в Telegram-канале. По словам вице-премьера, такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия, при этом "отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается". "Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - добавила Верещук.
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, ирина верещук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ирина Верещук, В мире
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий
Вице-премьер Верещук предложила принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила
в пятницу, что Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий.
"Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, которым предусмотрено разрешить областным военным администрациям по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют", - приводит слова Верещук пресс-служба министерства в Telegram-канале.
По словам вице-премьера, такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия, при этом "отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается".
"Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - добавила Верещук.
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