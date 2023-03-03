Рейтинг@Mail.ru
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 03.03.2023 (обновлено: 12:29 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855573709.html
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий - РИА Новости, 03.03.2023
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в пятницу, что Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:13
2023-03-03T12:29
специальная военная операция на украине
украина
ирина верещук
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855582645_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_3f238353d0d2ee249216a51b3b6b6469.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в пятницу, что Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий. "Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, которым предусмотрено разрешить областным военным администрациям по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют", - приводит слова Верещук пресс-служба министерства в Telegram-канале. По словам вице-премьера, такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия, при этом "отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается". "Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - добавила Верещук.
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855582645_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0417d24f35d627776075c29101e13d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ирина верещук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ирина Верещук, В мире
Киев предложил ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий

Вице-премьер Верещук предложила принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМальчик в автобусе во время эвакуации в районе Лимана
Мальчик в автобусе во время эвакуации в районе Лимана - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мальчик в автобусе во время эвакуации в районе Лимана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в пятницу, что Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий.
"Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, которым предусмотрено разрешить областным военным администрациям по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют", - приводит слова Верещук пресс-служба министерства в Telegram-канале.
По словам вице-премьера, такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия, при этом "отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается".
"Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - добавила Верещук.
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИрина ВерещукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала