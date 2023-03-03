https://ria.ru/20230303/ukraina-1855556261.html
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее - РИА Новости, 03.03.2023
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее
Западу все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:13
2023-03-03T11:13
2023-03-03T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
кая каллас
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792010779_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9026c4e1008228db0a523e81ed78305e.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Западу все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times. По словам Каллас, у нее и других прибалтийских политиков вызывает озабоченность то, что некоторые страны готовы смягчить позицию и склонить Киев к переговорам с Москвой."До сих пор нам удавалось убедить Францию и Германию смотреть на картину так, как мы ее видим. Нам приходится продолжать объяснять, что нам нужно сделать", — добавила глава эстонского правительства.Многие западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и призывают НАТО во главе с США наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230225/shatkost-1854220907.html
эстония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792010779_194:0:1855:1246_1920x0_80_0_0_e68c43379eced2c7fbe074fe6b2189a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кая каллас, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Кая Каллас, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее
Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада по ситуации на Украине все сложнее