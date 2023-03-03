https://ria.ru/20230303/ukraina-1855556261.html

Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее

Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее - РИА Новости, 03.03.2023

Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее

Западу все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:13

2023-03-03T11:13

2023-03-03T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

эстония

кая каллас

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Западу все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times. По словам Каллас, у нее и других прибалтийских политиков вызывает озабоченность то, что некоторые страны готовы смягчить позицию и склонить Киев к переговорам с Москвой."До сих пор нам удавалось убедить Францию и Германию смотреть на картину так, как мы ее видим. Нам приходится продолжать объяснять, что нам нужно сделать", — добавила глава эстонского правительства.Многие западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и призывают НАТО во главе с США наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

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Кирилл Волков

в мире, эстония, кая каллас, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр