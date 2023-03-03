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Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 03.03.2023 (обновлено: 12:29 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855556261.html
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее - РИА Новости, 03.03.2023
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее
Западу все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:13
2023-03-03T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
кая каллас
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Западу все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times. По словам Каллас, у нее и других прибалтийских политиков вызывает озабоченность то, что некоторые страны готовы смягчить позицию и склонить Киев к переговорам с Москвой."До сих пор нам удавалось убедить Францию и Германию смотреть на картину так, как мы ее видим. Нам приходится продолжать объяснять, что нам нужно сделать", — добавила глава эстонского правительства.Многие западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и призывают НАТО во главе с США наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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в мире, эстония, кая каллас, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Кая Каллас, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Эстонии пожаловалась, что сохранять единство по Украине все сложнее

Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада по ситуации на Украине все сложнее

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Западу все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
«
"Потому что все хотят, чтобы эта война прекратилась, и есть вопрос по поводу того, что ее действительно остановит. Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то еще, это действительно вызывает беспокойство", — сказала она.
По словам Каллас, у нее и других прибалтийских политиков вызывает озабоченность то, что некоторые страны готовы смягчить позицию и склонить Киев к переговорам с Москвой.
"До сих пор нам удавалось убедить Францию и Германию смотреть на картину так, как мы ее видим. Нам приходится продолжать объяснять, что нам нужно сделать", — добавила глава эстонского правительства.
Многие западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и призывают НАТО во главе с США наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияКая КалласУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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