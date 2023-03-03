https://ria.ru/20230303/ukraina-1855523806.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.03.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:12

2023-03-03T08:12

2023-03-03T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена в промежутке с 8.00 по 8.03 мск.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область