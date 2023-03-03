https://ria.ru/20230303/ukraina-1855523806.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:12
2023-03-03T08:12
2023-03-03T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена в промежутке с 8.00 по 8.03 мск.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины